Jordi Tixier (Honda) domina em Pune, Índia



por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

Honda

O francês Jordi Tixier (Honda) venceu as duas finais de SX1 e a final All-Stars no primeiro Supercross internacional em Pune, Índia. Paul Haberland e Nico Koch terminaram no top 10.

