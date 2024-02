Liga SX india: los alemanes alcanzan el podio

La segunda ronda de la liga internacional india de Supercross se celebró este fin de semana en la ciudad india de Ahmedabad, de 8 millones de habitantes. Nico Koch, que compite en la India para el equipo Reise MotoSports con Kawasaki, terminó P3 en la primera carrera por detrás de Thomas Ramette (Kawasaki) y el australiano Matt Moss (Kawasaki).

Jordi Tixier y Cedric Soubeyras se retiraron en la primera carrera (presumiblemente tras una colisión). Soubeyras no pudo volver a competir tras este incidente. Tixier terminó la segunda carrera en segunda posición y ganó la carrera All Stars para los mejores pilotos de SX1 y Sx2.

El piloto alemán de Kawasaki Paul Haberland también terminó en el podio en la segunda final de SX1 por detrás de Matt Moss (Kawasaki) y Jordi Tixier (Honda).

"Ha sido un fin de semana duro y mi primer podio internacional ", explicó 'Habi ' tras la carrera. "Y ha sido muy doloroso después de cometer un gran error en la calificación y sufrir una fuerte caída. Pero no me rendí y nunca me rendiré. Mi agradecimiento a mi equipo indio Mohite's Racing". Maximilian Werner terminó cuarto en dos ocasiones en la categoría internacional de 250.

Resultado SX1 Ahmedabad, carrera 1:

1º Thomas Ramette (F), Kawasaki

2º Matt Moss (AUS), Kawasaki

3º Nico Koch (D), Kawasaki

4º Charles Lefrancois (F), Kawasaki

5º Lorenzo Camporese (I), KTM

6º Tyler Bowers (USA), KTM

7º Paul Haberland (D), Kawasaki

8º Anthony Raynard(ZA), KTM

9º Jake Preston (GB), KTM

10º Michael Kartenberg (D), Honda

11º (DNF) Cedric Soubeyras (F), Kawasaki

12º (DNF) Jordi Tixier (F), Honda

Resultado SX1 Ahmedabad, manga 2:

1º Matt Moss (AUS), Kawasaki

2º Jordi Tixier (F), Honda

3º Paul Haberland (D), Kawasaki

4º Lorenzo Camporese (I), KTM

5º Thomas Ramette (F), Kawasaki

6º Charles Lefrancois (F), Kawasaki

7º Nico Koch (D), Kawasaki

8º Tyler Bowers (USA), KTM

9º Anthony Raynard (ZA), KTM

10º Jake Preston (GB), KTM

11º Michael Kartenberg (D), Honda

12º (DNS) Cedric Soubeyras (F), Kawasaki

Resultado All Stars:

1º Jordi Tixier (F), Honda

2º Reid Taylor (AUS), Kawasaki

3º Charles Lefrancois (F), Kawasaki

4º Matt Moss (AUS), Kawasaki

5º Nico Koch (D), Kawasaki

6º Lorenzo Camporese (I), KTM