Ligue indienne de SX : les Allemands ont atteint le podium

La ville indienne d 'Ahmedabad, qui compte 8 millions d'habitants, a accueilli ce week-end la deuxième manche de la ligue internationale indienne de supercross. Nico Koch, qui court en Inde sur Kawasaki pour l'équipe Reise MotoSports, a terminé la première manche en troisième position derrière Thomas Ramette (Kawasaki) et l'Australien Matt Moss (Kawasaki).

Jordi Tixier et Cédric Soubeyras ont été éliminés en première manche (probablement suite à une collision). Soubeyras n'a pas pu reprendre la course après cet incident. Tixier a terminé la deuxième manche en deuxième position et a remporté la course All Stars réunissant les meilleurs pilotes SX1 et Sx2.

Le pilote allemand Kawasaki Paul Haberland est également monté sur le podium de la deuxième finale SX1 derrière Matt Moss (Kawasaki) et Jordi Tixier (Honda).

"C'était un week-end difficile et mon premier podium international ", a déclaré 'Habi' après la course. "Et c'était très douloureux après avoir commis une grosse erreur lors des essais chronométrés et être parti assez violemment. Mais je n'ai pas abandonné et je n'abandonnerai jamais. Je remercie mon équipe indienne Mohite's Racing". Maximilian Werner a terminé deux fois quatrième dans la catégorie 250 international.

Résultat SX1 Ahmedabad, course 1 :

1. Thomas Ramette (F), Kawasaki

2. Matt Moss (AUS), Kawasaki

3. Nico Koch (D), Kawasaki

4. Charles Lefrancois (F), Kawasaki

5. Lorenzo Camporese (I), KTM

6. Tyler Bowers (USA), KTM

7. Paul Haberland (D), Kawasaki

8. Anthony Raynard(ZA), KTM

9. Jake Preston (GB), KTM

10. Michael Kartenberg (D), Honda

11.(DNF) Cédric Soubeyras (F), Kawasaki

12e(DNF) Jordi Tixier (F), Honda

Résultat SX1 Ahmedabad, manche 2 :

1. Matt Moss (AUS), Kawasaki

2. Jordi Tixier (F), Honda

3. Paul Haberland (D), Kawasaki

4. Lorenzo Camporese (I), KTM

5. Thomas Ramette (F), Kawasaki

6. Charles Lefrancois (F), Kawasaki

7. Nico Koch (D), Kawasaki

8. Tyler Bowers (USA), KTM

9. Anthony Raynard(ZA), KTM

10. Jake Preston (GB), KTM

11. Michael Kartenberg (D), Honda

12e (DNS) Cédric Soubeyras (F), Kawasaki

Résultat All Stars :

1. Jordi Tixier (F), Honda

2. Reid Taylor (AUS), Kawasaki

3. Charles Lefrancois (F), Kawasaki

4. Matt Moss (AUS), Kawasaki

5. Nico Koch (D), Kawasaki

6. Lorenzo Camporese (I), KTM