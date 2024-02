Indian SX League: i tedeschi raggiungono il podio

Il secondo round della Indian Supercross League si è svolto questo fine settimana nella città indiana di Ahmedabad, che conta 8 milioni di abitanti. Nico Koch, che gareggia in India per il team Reise MotoSports su Kawasaki, ha concluso la prima gara al terzo posto dietro a Thomas Ramette (Kawasaki) e all'australiano Matt Moss (Kawasaki).

Jordi Tixier e Cedric Soubeyras si sono ritirati nella prima gara (presumibilmente dopo una collisione). Soubeyras non ha potuto gareggiare di nuovo dopo questo incidente. Tixier ha concluso la seconda gara al secondo posto e ha vinto la gara All Stars per i migliori piloti SX1 e Sx2.

Anche il pilota tedesco della Kawasaki Paul Haberland è salito sul podio nella seconda finale SX1, dietro a Matt Moss (Kawasaki) e Jordi Tixier (Honda).

"È stato un weekend difficile e il mio primo podio internazionale ", ha spiegato 'Habi' dopo la gara. "Ed è stato molto doloroso dopo che ho commesso un grosso errore in qualifica e sono caduto piuttosto male. Ma non mi sono arreso e non mi arrenderò mai. Ringrazio il mio team indiano Mohite's Racing". Maximilian Werner si è classificato due volte quarto nella classe 250 internazionale.

Risultato SX1 Ahmedabad, gara 1:

1° Thomas Ramette (F), Kawasaki

2° Matt Moss (AUS), Kawasaki

3° Nico Koch (D), Kawasaki

4° Charles Lefrancois (F), Kawasaki

5° Lorenzo Camporese (I), KTM

6° Tyler Bowers (USA), KTM

7° Paul Haberland (D), Kawasaki

8° Anthony Raynard(ZA), KTM

9° Jake Preston (GB), KTM

10° Michael Kartenberg (D), Honda

11°(DNF) Cedric Soubeyras (F), Kawasaki

12°(DNF) Jordi Tixier (F), Honda

Risultato SX1 Ahmedabad, manche 2:

1° Matt Moss (AUS), Kawasaki

2° Jordi Tixier (F), Honda

3° Paul Haberland (D), Kawasaki

4° Lorenzo Camporese (I), KTM

5° Thomas Ramette (F), Kawasaki

6° Charles Lefrancois (F), Kawasaki

7° Nico Koch (D), Kawasaki

8° Tyler Bowers (USA), KTM

9° Anthony Raynard(ZA), KTM

10° Jake Preston (GB), KTM

11° Michael Kartenberg (D), Honda

12° (DNS) Cedric Soubeyras (F), Kawasaki

Risultati All Stars:

1° Jordi Tixier (F), Honda

2° Reid Taylor (AUS), Kawasaki

3° Charles Lefrancois (F), Kawasaki

4° Matt Moss (AUS), Kawasaki

5° Nico Koch (D), Kawasaki

6° Lorenzo Camporese (I), KTM