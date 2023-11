WSX à Abu Dhabi : horaire et livestream

Samedi (4 novembre), la deuxième manche du championnat du monde FIM de supercross aura lieu sur l'île de Yas à Abu Dhabi. Ken Roczen(Suzuki) y prendra le départ en tant que tenant du titre et leader du championnat. Comme la piste se trouve également à l'extérieur de la halle,

Les sessions d'entraînement devraient être diffusées gratuitement sur le portail wsxchampionship.com. Les courses sont annoncées sur le portail payant DAZN.com. L'abonnement mensuel à DAZN Worls coûte 9,99.

Horaire WSX Abu Dhabi :

13:00 - Ouverture

13:57 - SX2 course 1 & course 2

14:10 - Course Junior 85ccm / 65ccm

14:20 - WSX course 1 & course 2

14:46 - SX2 course 3

15:07 - WSX course 3

Après la première épreuve à Birmingham, Roczen est en tête du championnat avec 7 points d'avance.

Classement du championnat du monde après la première manche :

1. Ken Roczen (D), Suzuki, 69

2. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 62,(-7)

3. Vince Friese (USA), Honda, 53,(-16)

4. Justin Hill (USA), Kawasaki, 52,(-17)

5. Dean Wilson (GB), Honda, 51,(-18)

6. Kyle Chisholm (USA), Suzuki, 43,(-26)

7. Justin Brayton (USA), Honda, 41,(-28)

8. Colt Nichols (USA), Kawasaki, 39,(-30)

9. Greg Aranda (F), Yamaha, 36,(-33)

10. Kevin Moranz (USA), Honda, 33,(-36)