WSX em Abu Dhabi: horário e transmissão ao vivo

No próximo sábado (4 de novembro), a segunda ronda do Campeonato do Mundo de Supercross FIM terá lugar na Ilha Yas, em Abu Dhabi. Ken Roczen (Suzuki) vai viajar para o evento como atual campeão e líder do campeonato.

As sessões de treinos podem ser vistas gratuitamente através do portal wsxchampionship.com. As corridas são anunciadas no portal pago DAZN.com. A subscrição mensal do DAZN Worls custa 9,99.

Calendário WSX Abu Dhabi:

13:00 - Abertura

13:57 - SX2 Corrida 1 e Corrida 2

14:10 - Caloradas Júnior 85cc / 65cc

14:20 - Eliminatórias WSX 1 e 2

14:46 - SX2 Heat 3

15:07 - WSX Heat 3

Após o primeiro evento em Birmingham, Roczen lidera o campeonato por 7 pontos.

Classificação do Campeonato do Mundo após a 1ª ronda:

1º Ken Roczen (D), Suzuki, 69

2º Joey Savatgy (EUA), Kawasaki, 62,(-7)

3º Vince Friese (EUA), Honda, 53,(-16)

4º Justin Hill (EUA), Kawasaki, 52,(-17)

5º Dean Wilson (GB), Honda, 51,(-18)

6º Kyle Chisholm (EUA), Suzuki, 43,(-26)

7º Justin Brayton (USA), Honda, 41,(-28)

8º Colt Nichols (USA), Kawasaki, 39,(-30)

9º Greg Aranda (F), Yamaha, 36,(-33)

10º Kevin Moranz (EUA), Honda, 33,(-36)