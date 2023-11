Ken Roczen (Suzuki) à Abu Dhabi : "Je suis impressionné".

Ken Roczen est arrivé à Abu Dhabi, où se déroulera samedi la deuxième manche du championnat du monde FIM de supercross. Le champion en titre s'est montré enthousiasmé par le lieu : "C'est définitivement différent", a-t-il déclaré en arrivant à l'Ethiat Arena.

L'architecture de la salle ressemble à une pierre précieuse taillée. Elle a une capacité de 18 000 visiteurs, se trouve à proximité immédiate du circuit de Formule 1 et donne directement sur la marina. "Tout est tellement haut de gamme et propre", a expliqué l'Allemand. "C'est la première fois que je viens ici et les gens sont incroyablement gentils. Ce circuit est sans aucun doute très spécial. Il est situé directement sur la marina et à côté du circuit de Formule 1".

Par ailleurs, après son arrivée à Abu Dhabi, Roczen a présenté sa propre 'Off Season Vibes-Collection', proposée sur son site Internet kenroczen.com.

"Cette année a apporté de grands changements pour moi et, avec le recul, c'est honnêtement l'une des meilleures saisons de ma carrière. Nous avons eu une excellente saison morte et il est maintenant temps de se remettre au travail. L'idée derrière le design est simplement de se sentir bien et d'avoir l'attitude de profiter pleinement de la vie en mettant les dirt bikes au centre".