Ken Roczen (Suzuki) em Abu Dhabi: "Estou impressionado".

Depois de o piloto alemão da HEP Suzuki, Ken Roczen, ter chegado a Abu Dhabi para a segunda ronda do Campeonato do Mundo de Supercross, mostrou o seu entusiasmo pelas instalações e apresentou ao mesmo tempo a sua coleção de moda.

Ken Roczen chegou a Abu Dhabi, onde se realiza no sábado a segunda ronda do Campeonato do Mundo de Supercross FIM. O atual campeão ficou entusiasmado com o local: "É definitivamente diferente", explicou quando chegou à Ethiat Arena.

A arquitetura da arena assemelha-se a uma pedra preciosa lapidada. Tem capacidade para 18.000 visitantes, está localizado nas imediações da pista de Fórmula 1 e fica mesmo ao lado da marina. "Tudo é muito limpo e de alta qualidade", explica o alemão. "É a minha primeira vez aqui e as pessoas são incrivelmente simpáticas. Esta pista é, sem dúvida, algo muito especial. Fica mesmo ao lado da marina e ao lado da pista de Fórmula 1."

Roczen também revelou a sua própria " Coleção Off Season Vibes" no seu website kenroczen.com depois de chegar a Abu Dhabi.

"Este ano trouxe grandes mudanças para mim e, olhando para trás, foi honestamente uma das melhores épocas da minha carreira. Tivemos uma excelente época baixa e agora é altura de voltar ao trabalho. A ideia por detrás do design é apenas sentirmo-nos bem e ter a atitude de viver a vida ao máximo, colocando as motos de terra no centro da mesma."