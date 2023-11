Ken Roczen (Suzuki) ad Abu Dhabi: poche possibilità di sorpasso

Il tedesco Ken Roczen (29) è la superstar assoluta della serie WSX, che si sta svolgendo ad Abu Dhabi, dove è stato creato un tracciato artificiale nell'imponente Ethihad Arena. La pista del Campionato del Mondo Supercross di Yas Island è paragonabile a quelle di padiglioni tedeschi come Stoccarda o Chemnitz, cioè piuttosto stretta per gli standard statunitensi, cosa di cui anche Ken Roczen ha dovuto rendersi conto. L'entusiasmo iniziale del tedesco sembra essersi un po' affievolito. Anche piloti come Greg Aranda hanno condiviso l'opinione del tedesco.

Il terreno dell'arena climatizzata è fatto di sabbia umida, cosa insolita per tutti i piloti. Colpisce: il passaggio con l'uscita dalla sala all'aria aperta è estremamente stretto e causa quasi un ingorgo durante le gare. Inoltre: All'aria aperta, la sabbia essiccata si trasforma in vera sabbia del deserto, molto polverosa. Anche il cambiamento di luce e ombra è un ostacolo.

Dal punto di vista sportivo: Roczen ha concluso la prima sessione di qualifiche sulla sua HEP-Suzuki con il miglior tempo in 33,7 secondi. Dean Wilson (33,9) e Greg Aranda (34,1) si sono avvicinati di più al tedesco. Il miglior compagno statunitense di Roczen, Justin Brayton, ha seguito in P4 davanti a Vince Friese.

Roczen si è però subito arrabbiato, perché dopo una brutta partenza nella prima manche non è riuscito a progredire per oltre otto minuti, concludendo la manche al 7° posto. Colpa del percorso stretto, che offre anche ai piloti più veloci poche opportunità di sorpasso.

Come non ci si poteva aspettare altrimenti, l'interesse degli spettatori per l'Emirato è piuttosto limitato per il momento, nonostante la buona organizzazione. Sugli spalti si avverte un vuoto da sbadiglio. I partecipanti possono probabilmente aspettarsi una gara fantasma come ai tempi di Corona.