Ken Roczen (Suzuki) em Abu Dhabi: Poucas hipóteses de ultrapassagem

Ken Roczen começou o evento de Abu Dhabi da série do Campeonato do Mundo de Supercross (WSX) no sábado de acordo com o planeado, mas o seu entusiasmo desapareceu de um momento para o outro.

O alemão Ken Roczen (29) é a superestrela absoluta da série WSX, que está atualmente a decorrer em Abu Dhabi, onde foi criada uma pista artificial na impressionante Arena Etihad. A pista do Campeonato do Mundo de Supercross na Ilha de Yas é comparável às de pavilhões alemães como Estugarda ou Chemnitz, ou seja, bastante estreita para os padrões americanos, o que Ken Roczen também teve de perceber. O entusiasmo inicial do alemão parece ter-se desvanecido um pouco. Pilotos como Greg Aranda também partilham a opinião do alemão.

O chão da pista climatizada é de areia húmida, o que também é invulgar para todos os pilotos. Impressionante: A passagem com a saída do pavilhão para o ar livre é extremamente estreita e quase provoca um engarrafamento durante as corridas. E mais: Ao ar livre, a areia seca transforma-se em verdadeira areia do deserto, que é muito poeirenta. A mudança de luz e sombra é também um obstáculo.

Do ponto de vista desportivo: Roczen terminou a primeira sessão de qualificação na sua HEP-Suzuki com o melhor tempo em 33,7 segundos. Dean Wilson (33,9) e Greg Aranda (34,1) foram os que mais se aproximaram do alemão. O melhor companheiro de Roczen nos Estados Unidos, Justin Brayton, seguiu-se na quarta posição, à frente de Vince Friese.

No entanto, Roczen ficou aborrecido mais tarde, porque depois de um mau arranque na primeira bateria, não fez qualquer progresso durante mais de oito minutos - terminou a bateria em 7º lugar. A culpa foi do percurso estreito, que também oferece aos pilotos significativamente mais rápidos poucas oportunidades de ultrapassagem.

Como não podia deixar de ser, o interesse dos espectadores pelos Emirados é, por enquanto, bastante limitado, apesar da boa organização. As bancadas estão vazias. Os participantes podem provavelmente esperar uma corrida fantasma como na era Corona.