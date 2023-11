WSX en Abu Dhabi: P4 para Ken Roczen en el dolor

La pista del Ethiat Arena de Abu Dabi era extremadamente estrecha. Las carreras eran similares a las que conocemos de los estrechos pabellones de Chemnitz. La puerta de salida constaba de sólo 10 puertas. Esto significaba que los pilotos tenían que partir desde dos filas en la salida.

El piloto del HEP Progressive Suzuki Ken Roczen no tuvo una buena Superpole en el estrecho recorrido y tuvo que salir desde la segunda fila. En la primera vuelta de la primera final, se quedó atrapado en el tráfico y tuvo que remontar desde la última posición. Las primeras vueltas ya fueron caóticas. Varios pilotos se estrellaron, ondearon banderas amarillas e incluso se mostró la bandera de la cruz roja, pero muchos pilotos siguieron saltando las cerradas colinas. No hubo ninguna penalización. Era imposible penalizar todas las infracciones en esta situación, así que los comisarios permitieron que la carrera continuara. Justin Brayton y Aaron Tanti estaban entre las bajas. El día de carrera había terminado para ellos.

Roczen se puso al día muy rápidamente a pesar de los problemas iniciales. Era, con diferencia, el piloto más rápido en la pista. Vince Friese (Honda) y Dean Wilson lucharon en cabeza y el piloto de Honda Friese hizo honor una vez más a su reputación de Rambo en la pista. Atacó con tanta fuerza a Wilson en una curva a izquierdas que el británico se fue al suelo. Al final de la carrera, Roczen sólo tenía a Friese por delante, pero no dejaba de cruzarse en la pista y separarse. Roczen había visto previamente de cerca el ataque a Wilson y, naturalmente, no quería convertirse él mismo en víctima de una acción antideportiva. Mostró su rueda delantera varias veces, pero simplemente no pudo encontrar la forma de pasar al americano. En la última curva antes de la meta, Roczen lanzó otro ataque, pero resbaló sobre la rueda delantera y se fue al suelo con fuerza. Evidentemente se había lesionado el pie y volvió cojeando a su Suzuki, pero fue capaz de reincorporarse después de un rato y salvar lo que aún era salvable en esta situación en P14.

Friese ganó la primera carrera, pero fue penalizado con P3 por conducción antideportiva, por lo que Joey Savatgy (Kawasaki) se clasificó como ganador. Wilson comentó posteriormente la acción de Friese de la siguiente manera: "Él [Friese] simplemente tiene un estilo sucio. Por supuesto, todo el mundo quiere ganar aquí, pero seguir golpeando a los otros pilotos es inaceptable."

Roczen entró en la segunda tanda de mala manera. Apenas era capaz de bajar la pierna en las curvas, pero apretó los dientes y luchó por remontar desde la parte trasera de la zona media hasta la parte delantera. Fue capaz de recuperar mucho terreno una y otra vez en los whoops. Dean Wilson también luchó duro contra Friese esta vez y ganó la segunda final. Roczen se encontró de nuevo justo detrás de Friese después de su persecución para alcanzarle y de nuevo fue incapaz de encontrar una forma de pasarle en la estrechísima pista y tuvo que conformarse con la P3, a pesar de que era claramente el piloto más rápido.

No fue hasta la tercera final cuando Roczen se hizo con una merecida victoria de carrera. Pero debido a sus problemas en la primera carrera, al final del día se quedó sin subir al podio en P4. El ganador absoluto fue Joey Savatgy (Kawasaki) con un resultado de 1-4-2 por delante de Dean Wilson (6-1-3) y Vince Friese (3-2-6). Con esta victoria, Savatgy se coloca líder del mundial por delante de Ken Roczen. Sin embargo, Roczenestá a sólo 5 puntos de P2.

Resultados del Campeonato del Mundo Ronda 2, Abu Dhabi, SX1:

1º Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 1-4-2

2º Dean Wilson (GB), Honda, 6-1-3

3º Vince Friese (USA), Honda, 3-2-6

4º Ken Roczen (D), Suzuki, 14-3-1

5º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 2-6-5

6º Greg Aranda (F), Yamaha, 16-5-4

7º Justin Hill (USA), Kawasaki, 7-8-12

8º Kyle Chisholm (USA), Suzuki, 11-12-7

9º Thomas Ramette (F), Yamaha, 5-17-8

10º Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 9-7-14

Clasificación del Campeonato del Mundo tras la 2ª ronda:

1º Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 127

2º Ken Roczen (D), Suzuki, 122,(-5)

3º Dean Wilson (GB), Honda, 111,(-16)

4º Vince Friese (USA), Honda, 110,(-17)

5º Justin Hill (USA), Kawasaki, 76,(-51)

7º Greg Aranda (F), Yamaha, 75,(-52)

8º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 74, (-53)

9º Kevin Moranz (USA), Honda, 62,(-65)

10º Josh Hill (USA), Yamaha, 57,(-70)

Con un resultado de 3-1-1, el británico Max Anstie (Honda) se impuso en la clasificación general de la categoría SX2 y se hizo con el liderato del Campeonato del Mundo.

Resultados de la 2ª ronda del Campeonato del Mundo, Abu Dhabi, SX2:

1. Max Anstie (GB), Honda, 3-1-1

2º Cris Blose (USA), Honda, 1-3-3

3º Maxime Desprey (F), Yamaha, 2-9-2

Clasificación del campeonato deSX2 tras la primera ronda:

1º Max Anstie (GB), Honda, 140

2º Shane McElrath (USA), Yamaha, 108,(-32)

3º Maxime Desprey (F), Yamaha, 97(-43)