WSX à Abu Dhabi : P4 pour Ken Roczen dans la douleur

La piste de l'Ethiat Arena d 'Abu Dhabi était extrêmement étroite. Les courses ressemblaient aux événements que nous avons connus dans les halls d'exposition étroits de Chemnitz. La grille de départ comportait à peine 10 portes. Cela signifie que les pilotes devaient prendre le départ sur deux rangs.

Le pilote HEP Progressive Suzuki Ken Roczen n'a pas réussi une bonne superpole sur ce circuit étroit et a dû prendre le départ depuis la deuxième ligne. Lors du premier tour de la première finale, il s'est retrouvé coincé dans le trafic et a dû remonter le peloton depuis l'arrière. Dès les premiers tours, le chaos régnait. Plusieurs coureurs sont tombés, des drapeaux jaunes ont été agités et même le drapeau à croix rouge a été déployé, mais de nombreux coureurs ont continué à sauter les collines très rapprochées. Il n'y a pas eu de pénalité. Il était impossible de sanctionner toutes les infractions dans cette situation, les officiels ont donc laissé la course se poursuivre. Justin Brayton et Aaron Tanti faisaient partie des coureurs tombés. Pour eux, la journée de course était terminée.

Malgré les problèmes initiaux,Roczen a très vite rattrapé son retard. Il était de loin le pilote le plus rapide sur la piste. En tête, Vince Friese (Honda) et Dean Wilson se sont battus en duel et le pilote Honda Friese n'a pas failli à sa réputation de "Rambo" de la piste. Il a attaqué Wilson si fort dans un virage à gauche que le Britannique s'est retrouvé à terre. A la fin de la course, Roczen n'avait plus que Friese devant lui, mais ce dernier croisait en permanence la piste et prenait de l'ampleur. Roczen avait auparavant assisté de près à l'attaque contre Wilson et ne voulait évidemment pas être lui-même victime d'une action antisportive. Il a montré sa roue avant à plusieurs reprises, mais il n'a tout simplement pas réussi à passer l'Américain. Dans le dernier virage avant l'arrivée, Roczen a placé une nouvelle attaque, mais il a glissé sur sa roue avant et s'est couché lourdement. Visiblement blessé au pied, il a boitillé jusqu'à sa Suzuki, mais a pu se relever au bout d'un moment et sauver ce qui pouvait encore l'être dans cette situation, en P14.

Friese a remporté la première manche, mais il a été pénalisé en P3 pour conduite antisportive, ce qui a permis à Joey Savatgy (Kawasaki) d'être déclaré vainqueur. Wilson a ensuite commenté l'action de Friese comme suit : "Il [Friese] a tout simplement un style sale. Bien sûr, tout le monde veut gagner ici, mais foncer constamment dans la caisse des autres pilotes est inacceptable".

C'est fortement touché que Roczen a abordé la deuxième manche. Il pouvait à peine poser sa jambe dans les virages, mais il a serré les dents et s'est tout de même battu pour sortir du milieu du peloton et se hisser tout en haut. Il a notamment réussi à gagner du terrain dans les whoops. Dean Wilson s'est également imposé face à Friese et a remporté la deuxième finale. Roczen se trouvait à nouveau juste derrière Friese après sa course de rattrapage et, une fois de plus, il n'a pas réussi à passer sur la piste extrêmement étroite et a dû se contenter de la troisième place, bien qu'il ait manifestement été le plus rapide.

Ce n'est qu'au cours de la troisième finale que Roczen a réussi à remporter une victoire de manche hautement méritée. Mais en raison de ses problèmes lors de la première manche, il a frôlé le podium en fin de journée en se classant P4. Le vainqueur du classement général a été Joey Savatgy (Kawasaki) avec un résultat de 1-4-2 devant Dean Wilson (6-1-3) et Vince Friese (3-2-6). Avec cette victoire, Savatgy a pris la tête du championnat du monde devant Ken Roczen. Le retard de Roczensur la P2 n'est toutefois que de 5 points.

Résultat de la 2e manche du championnat du monde, Abu Dhabi, SX1:

1. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 1-4-2

2. Dean Wilson (GB), Honda, 6-1-3

3. Vince Friese (USA), Honda, 3-2-6

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 14-3-1

5. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 2-6-5

6. Greg Aranda (F), Yamaha, 16-5-4

7. Justin Hill (USA), Kawasaki, 7-8-12

8. Kyle Chisholm (USA), Suzuki, 11-12-7

9. Thomas Ramette (F), Yamaha, 5-17-8

10. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 9-7-14

Classement au championnat du monde après le 2e tour :

1. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 127

2. Ken Roczen (D), Suzuki, 122,(-5)

3. Dean Wilson (GB), Honda, 111,(-16)

4. Vince Friese (USA), Honda, 110,(-17)

5. Justin Hill (USA), Kawasaki, 76,(-51)

7. Greg Aranda (F), Yamaha, 75,(-52)

8. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 74,(-53)

9. Kevin Moranz (USA), Honda, 62,(-65)

10. Josh Hill (USA), Yamaha, 57,(-70)

Avec un résultat de 3-1-1, le Britannique Max Anstie (Honda) a remporté le classement général de la catégorie SX2 et a ainsi pris la tête du championnat du monde.

Résultat de la 2e manche du championnat du monde, Abu Dhabi, SX2:

1. Max Anstie (GB), Honda, 3-1-1

2. Cris Blose (USA), Honda, 1-3-3

3. Maxime Desprey (F), Yamaha, 2-9-2

Classement du championnatSX2 après le 1er tour :

1. Max Anstie (GB), Honda, 140

2. Shane McElrath (USA), Yamaha, 108,(-32)

3. Maxime Desprey (F), Yamaha, 97(-43)