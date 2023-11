WSX ad Abu Dhabi: P4 per Ken Roczen nel dolore

La pista dell'Ethiat Arena di Abu Dhabi era estremamente stretta. Le gare erano simili a quelle che conosciamo nei padiglioni angusti di Chemnitz. Il cancello di partenza era composto da soli 10 cancelli. Ciò significava che i piloti dovevano partire da due file alla partenza.

Il pilota dell'HEP Progressive Suzuki Ken Roczen non ha fatto una buona Superpole sul percorso stretto e ha dovuto partire dalla seconda fila. Al primo giro della prima finale, è rimasto bloccato nel traffico e ha dovuto risalire la china partendo dalle retrovie. I primi giri sono stati già caotici. Diversi piloti sono caduti, sono state sventolate bandiere gialle e persino la bandiera rossa, ma molti hanno continuato a saltare le strette colline. Non ci sono state penalità. Era impossibile sanzionare tutte le infrazioni in questa situazione, quindi i commissari hanno lasciato che la gara continuasse. Justin Brayton e Aaron Tanti sono stati tra le vittime. Per loro la giornata di gara era finita.

Roczen ha recuperato molto rapidamente nonostante i problemi iniziali. Era di gran lunga il pilota più veloce in pista. Vince Friese (Honda) e Dean Wilson hanno lottato in testa e il pilota della Honda Friese è stato ancora una volta all'altezza della sua reputazione di Rambo della pista. In una curva a sinistra ha attaccato Wilson così duramente che il britannico è finito a terra. Alla fine della gara, Roczen aveva solo Friese davanti a sé, ma attraversava costantemente la pista e si allargava. Roczen aveva visto da vicino l'attacco a Wilson e naturalmente non voleva diventare lui stesso vittima di un'azione antisportiva. Ha mostrato più volte la ruota anteriore, ma non è riuscito a superare l'americano. All'ultima curva prima del traguardo, Roczen ha sferrato un altro attacco, ma è scivolato sulla ruota anteriore ed è finito a terra. Ovviamente si è fatto male a un piede e ha fatto ritorno zoppicando alla sua Suzuki, ma è riuscito a risalire dopo un po' e a recuperare ciò che era ancora salvabile in questa situazione in P14.

Friese ha vinto la prima gara, ma è stato penalizzato di una P3 per guida antisportiva, per cui Joey Savatgy (Kawasaki) è stato classificato come vincitore. Wilson ha poi commentato l'azione di Friese come segue: "Lui [Friese] ha uno stile sporco. Certo, tutti vogliono vincere qui, ma continuare a colpire gli altri piloti è inaccettabile".

Roczen ha iniziato la seconda manche in modo negativo. Era a malapena in grado di appoggiare la gamba in curva, ma ha stretto i denti e ha lottato per risalire dal fondo del gruppo fino ai primi posti. È stato in grado di recuperare molto terreno nelle curve a gomito. Anche Dean Wilson ha lottato duramente contro Friese e ha vinto la seconda finale. Roczen si è ritrovato di nuovo alle spalle di Friese dopo la sua rincorsa e ancora una volta non è riuscito a trovare una via di sorpasso sulla pista estremamente stretta e si è dovuto accontentare della P3, nonostante fosse chiaramente il pilota più veloce.

Solo nella terza finale Roczen ha conquistato una meritata vittoria di gara. Ma a causa dei suoi problemi nella prima gara, ha mancato il podio in P4 alla fine della giornata. Il vincitore assoluto è stato Joey Savatgy (Kawasaki) con un risultato di 1-4-2 davanti a Dean Wilson (6-1-3) e Vince Friese (3-2-6). Con questa vittoria, Savatgy ha conquistato la leadership del campionato mondiale davanti a Ken Roczen. Tuttavia, Roczenè a soli 5 punti dalla P2.

Risultati del secondo round del campionato mondiale, Abu Dhabi, SX1:

1° Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 1-4-2

2° Dean Wilson (GB), Honda, 6-1-3

3° Vince Friese (USA), Honda, 3-2-6

4° Ken Roczen (D), Suzuki, 14-3-1

5° Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 2-6-5

6° Greg Aranda (F), Yamaha, 16-5-4

7° Justin Hill (USA), Kawasaki, 7-8-12

8° Kyle Chisholm (USA), Suzuki, 11-12-7

9° Thomas Ramette (F), Yamaha, 5-17-8

10° Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 9-7-14

Classifica del Campionato del Mondo dopo il secondo round:

1° Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 127

2° Ken Roczen (D), Suzuki, 122,(-5)

3. Dean Wilson (GB), Honda, 111,(-16)

4° Vince Friese (USA), Honda, 110,(-17)

5° Justin Hill (USA), Kawasaki, 76,(-51)

7° Greg Aranda (F), Yamaha, 75,(-52)

8° Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 74,(-53)

9° Kevin Moranz (USA), Honda, 62,(-65)

10° Josh Hill (USA), Yamaha, 57,(-70)

Con un risultato di 3-1-1, il britannico Max Anstie (Honda) ha vinto la classifica generale della classe SX2 ed è passato in testa al Campionato del Mondo.

Risultati del secondo round del Campionato del mondo, Abu Dhabi, SX2:

1. Max Anstie (GB), Honda, 3-1-1

2. Cris Blose (USA), Honda, 1-3-3

3° Maxime Desprey (F), Yamaha, 2-9-2

Classifica del campionatoSX2 dopo il primo round:

1° Max Anstie (GB), Honda, 140

2° Shane McElrath (USA), Yamaha, 108,(-32)

3° Maxime Desprey (F), Yamaha, 97(-43)