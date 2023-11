WSX em Abu Dhabi: P4 para Ken Roczen em sofrimento

Depois de uma forte queda pouco antes do final da primeira final do WSX em Abu Dhabi, Ken Roczen (Suzuki) teve de continuar a pilotar com fortes dores e terminou o dia com uma vitória na 3ª final.

A pista da Arena Ethiat, em Abu Dhabi, era extremamente estreita. As corridas eram semelhantes aos eventos que conhecemos dos apertados pavilhões de exposição em Chemnitz. O portão de partida era composto por apenas 10 portões. Isto significava que os pilotos tinham de partir de duas filas no início.

O piloto da HEP Progressive Suzuki, Ken Roczen, não fez uma boa Superpole na pista estreita e teve de partir da segunda fila. Na primeira volta da primeira final, ficou preso no trânsito e teve de se juntar ao pelotão desde o fundo. As primeiras voltas já foram caóticas. Vários pilotos caíram, foram agitadas bandeiras amarelas e até a bandeira vermelha foi mostrada, mas muitos pilotos continuaram a saltar as colinas apertadas. Não houve qualquer penalização. Era impossível penalizar todas as infracções nesta situação, pelo que os responsáveis permitiram que a corrida continuasse. Justin Brayton e Aaron Tanti estavam entre as vítimas. O dia de corrida estava terminado para eles.

Roczen recuperou o ritmo muito rapidamente, apesar dos problemas iniciais. Ele era de longe o piloto mais rápido na pista. Vince Friese (Honda) e Dean Wilson lutaram na frente e o piloto da Honda Friese mais uma vez fez jus à sua reputação de Rambo na pista. Ele atacou Wilson com tanta força numa curva à esquerda que o britânico caiu com força. No final da corrida, Roczen só tinha Friese à sua frente, mas ele estava constantemente a atravessar a pista e a espalhar-se. Roczen já tinha visto de perto o ataque a Wilson e, naturalmente, não queria ser ele próprio vítima de uma ação anti-desportiva. Ele mostrou a roda dianteira várias vezes, mas não conseguiu encontrar uma maneira de passar o americano. Na última curva antes do final, Roczen lançou outro ataque, mas escorregou na roda dianteira e caiu com força. É óbvio que se lesionou no pé e coxeou de volta para a Suzuki, mas conseguiu voltar a rodar após algum tempo e salvar o que ainda era possível salvar nesta situação em P14.

Friese venceu a primeira corrida, mas foi penalizado com P3 por condução anti-desportiva, pelo que Joey Savatgy (Kawasaki) foi classificado como vencedor. Wilson comentou mais tarde a ação de Friese da seguinte forma: "Ele [Friese] tem um estilo sujo. Claro que todos querem ganhar aqui, mas estar sempre a bater nos outros pilotos é inaceitável."

Roczen entrou na segunda corrida em má forma. Mal conseguia colocar a perna no chão nas curvas, mas cerrou os dentes e lutou para voltar do fundo do pelotão para a frente. Conseguiu recuperar muito terreno nos " whoops". Dean Wilson também lutou muito contra Friese desta vez e venceu a segunda final. Roczen encontrou-se novamente atrás de Friese após a sua perseguição para o alcançar e mais uma vez não conseguiu encontrar uma forma de o ultrapassar na pista extremamente estreita e teve de se contentar com o P3, apesar de ser claramente o piloto mais rápido.

Foi apenas na terceira final que Roczen conseguiu uma merecida vitória na corrida. Mas devido aos seus problemas na primeira corrida, ele perdeu o pódio em P4 no final do dia. O vencedor geral foi Joey Savatgy (Kawasaki) com um resultado de 1-4-2 à frente de Dean Wilson (6-1-3) e Vince Friese (3-2-6). Com esta vitória, Savatgy assumiu a liderança do campeonato mundial à frente de Ken Roczen. No entanto, Roczenestá apenas a 5 pontos do P2.

Resultados da 2ª ronda do Campeonato do Mundo, Abu Dhabi, SX1:

1º Joey Savatgy (EUA), Kawasaki, 1-4-2

2º Dean Wilson (GB), Honda, 6-1-3

3º Vince Friese (EUA), Honda, 3-2-6

4º Ken Roczen (D), Suzuki, 14-3-1

5º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 2-6-5

6º Greg Aranda (F), Yamaha, 16-5-4

7º Justin Hill (EUA), Kawasaki, 7-8-12

8º Kyle Chisholm (EUA), Suzuki, 11-12-7

9º Thomas Ramette (F), Yamaha, 5-17-8

10º Phil Nicoletti (EUA), Yamaha, 9-7-14

Classificação do Campeonato do Mundo após a 2ª ronda:

1º Joey Savatgy (EUA), Kawasaki, 127

2º Ken Roczen (D), Suzuki, 122,(-5)

3º Dean Wilson (GB), Honda, 111,(-16)

4º Vince Friese (EUA), Honda, 110,(-17)

5º Justin Hill (EUA), Kawasaki, 76,(-51)

7º Greg Aranda (F), Yamaha, 75,(-52)

8º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 74,(-53)

9º Kevin Moranz (EUA), Honda, 62,(-65)

10º Josh Hill (EUA), Yamaha, 57,(-70)

Com um resultado de 3-1-1, o britânico Max Anstie (Honda) venceu a classificação geral da classe SX2 e assumiu a liderança do Campeonato do Mundo.

Resultados da 2ª ronda do Campeonato do Mundo, Abu Dhabi, SX2:

1º Max Anstie (GB), Honda, 3-1-1

2º Cris Blose (EUA), Honda, 1-3-3

3º Maxime Desprey (F), Yamaha, 2-9-2

Classificação do campeonatoSX2 após a 1ª ronda:

1º Max Anstie (GB), Honda, 140

2º Shane McElrath (EUA), Yamaha, 108,(-32)

3º Maxime Desprey (F), Yamaha, 97(-43)