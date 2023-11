Ken Roczen (Suzuki): "Hay un maldito límite"

El día de la carrera en el WSX de Abu Dhabi trajo numerosas curiosidades para Ken Roczen. Tras una chapucera sesión de clasificación, el alemán tuvo que salir desde la fila 2 porque la puerta sólo ofrecía diez posiciones de salida. Esto supuso una desventaja casi irreparable en la estrecha pista.

Vince Friese, que normalmente no era un rival para el turingio, se convirtió en el temible oponente de Roczen en la estrecha pista de estilo Arenacross. Cuando Roczen se fue al suelo al atacar a Friese en una curva a derechas en la primera carrera, tocó una bala de paja y la moto se le cayó encima, sufrió graves contusiones en la parte interior del pie derecho y en el empeine.

El sábado por la tarde, el pie ya estaba parcialmente azulado y muy hinchado. Con este hándicap, KR94 luchó a pesar de todo por la victoria y el tercer puesto en las dos carreras restantes, pero su hándicap fue el jet lag desde el principio.

"Nunca había estado tan cansado en mi vida", se quejaba el piloto de 29 años. "El tercer día es siempre el peor. Estaba tan cansado que me fui al hotel y me eché una siesta. Casi me pierdo la inauguración. Estaba estresado y está claro que esta vez sentí lo peor de todas las carreras en el extranjero".

"Mi carrera eliminatoria fue bastante mala. Pero luego mostré algunas buenas maniobras en la primera carrera", añadió Roczen. Luego llegó la caída sobre la rueda trasera de Friese en la última vuelta. "Me pellizqué la pierna y luego se me hinchó la bota. Fue difícil incluso volver a salir en la segunda carrera. Tomé pastillas, que me ayudaron un poco. Antes de la última carrera, grité bajo el casco en la salida para volver a sentir la adrenalina. Acabé divirtiéndome al máximo y por fin tenía una pista despejada. Pero después de la primera salida, con pilotos y motos chocando por todas partes, pensé que tenía que salir de allí de alguna manera. No tenía nada que ver con un supercross de verdad".

Roczen comentó el estilo de pilotaje de Friese: "No me quejaba. Pero cuando oyes lo enfadada que está la gente con Friese... Vale, no estoy en contra de las peleas cuerpo a cuerpo y de los duelos manillar con manillar. Pero en cierto punto hay un límite sangriento. Pude mantenerme al margen bastante bien, pero nunca había visto tantas situaciones salvajes y apretadas: cuerpos tirados a diestro y siniestro y motos volando por todas partes."

Tras la accidentada noche, Roczen embarcó inmediatamente en el vuelo de regreso a EE.UU.. Ahora está a cinco puntos del piloto estadounidense Joe Savatgy en la clasificación de WSX. El ex piloto de fábrica de Kawasaki USA se ha colocado tranquilamente en cabeza del Campeonato del Mundo con un 1º, 4º y 2º puesto.

La ronda final de la serie tendrá lugar a finales de noviembre en Melbourne, Australia. Antes de eso, Roczen todavía participa en el Supercross de París, el 18 de noviembre.