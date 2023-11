Ken Roczen (Suzuki) : "Il y a une putain de limite".

La journée de course du WSX à Abu Dhabi a été riche en curiosités pour Ken Roczen. Après une qualification ratée, l'Allemand a dû s'élancer de la deuxième ligne, car la grille n'offrait que dix places sur la grille de départ. Sur une piste étroite, ce désavantage était presque impossible à compenser.

Vince Friese, qui n'est normalement pas un challenger pour le Thuringien, est devenu l'adversaire redoutable de Roczen sur la piste étroite au format arenacross. Lorsque Roczen s'est retrouvé à terre en attaquant Friese dans un virage à droite lors de la première manche, qu'il a touché une botte de paille et que la moto est tombée sur lui, il s'est fait de violentes contusions à l'intérieur du pied droit et au cou-de-pied.

Le samedi soir, le pied était déjà partiellement bleu et très enflé. Avec ce handicap, KR94 s'est tout de même battu pour remporter une victoire et une troisième place dans les deux courses restantes. Mais son handicap était dès le début le décalage horaire.

"Je n'ai jamais été aussi fatigué de ma vie", a gémi le jeune homme de 29 ans. "Le troisième jour est toujours le pire. J'étais tellement fatigué que je suis rentré brièvement à l'hôtel pour faire une sieste. J'ai ensuite failli rater l'ouverture. J'étais stressé et de toutes les courses outre-mer, c'est clairement celle où je me suis senti le plus mal".

"Ma course de heat était plutôt mauvaise. Mais j'ai fait de bonnes manœuvres dans la première course", a ajouté Roczen. Ensuite, il y a eu le crash de la roue arrière de Friese dans le dernier tour. "Ma jambe a été pincée et a ensuite gonflé dans la botte. C'était difficile de reprendre le départ de la deuxième manche. J'ai pris des comprimés qui m'ont un peu aidé. Avant la dernière course, j'ai crié sous le casque au départ pour faire remonter l'adrénaline. C'est à la fin que je me suis le plus amusé et que j'ai enfin eu une piste dégagée. Mais dès le premier départ, avec des pilotes et des motos qui tombaient partout, je me suis dit qu'il fallait que je me sorte de là d'une manière ou d'une autre. Cela n'avait rien à voir avec un vrai supercross".

Concernant la conduite de Friese, Roczen a déclaré : "Je ne me suis pas plaint. Mais quand on entend que les gens sont en colère contre Friese... D'accord, je n'ai rien contre les combats serrés et les duels guidon contre guidon. Mais à un moment donné, il y a une putain de limite. J'ai réussi à me tenir à l'écart, mais je n'ai jamais vu autant de situations sauvages et serrées - des corps qui traînent à droite et à gauche et des vélos qui volent dans tous les sens".

Après cette soirée mitigée, Roczen a immédiatement pris le chemin du retour vers les États-Unis. Il compte désormais cinq points de retard sur l'Américain Joe Savatgy au classement du WSX. L'ancien pilote d'usine Kawasaki USA a pu s'installer discrètement en tête du championnat du monde en se classant respectivement 1, 4 et 2.

La finale de la série aura lieu fin novembre à Melbourne en Australie. Avant cela, Roczen sera encore engagé le 18 novembre dans le Supercross de Paris.