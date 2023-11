Ken Roczen (Suzuki): "C'è un maledetto limite".

La giornata di gara del WSX di Abu Dhabi ha portato numerose curiosità a Ken Roczen. Dopo una sessione di qualifiche non andata a buon fine, il tedesco è dovuto partire dalla seconda fila perché il cancello offriva solo dieci posizioni di partenza. Uno svantaggio quasi irreparabile sulla pista stretta.

Vince Friese, che normalmente non è un avversario del turingio, è diventato il temibile avversario di Roczen sullo stretto tracciato in stile Arenacross. Quando Roczen è caduto mentre attaccava Friese in una curva a destra nella prima gara, ha toccato una balla di paglia e la moto gli è caduta addosso, ha riportato gravi contusioni all'interno del piede destro e sul collo del piede.

Il sabato sera il piede era già parzialmente blu e molto gonfio. Con questo handicap, KR94 ha comunque lottato per la vittoria e il terzo posto nelle due gare rimanenti, ma il suo handicap è stato il jet lag fin dall'inizio.

"Non sono mai stato così stanco in vita mia", si è lamentato il 29enne. "Il terzo giorno è sempre il peggiore. Ero così stanco che sono andato in albergo a fare un pisolino. Ho rischiato di perdere l'apertura. Ero stressato e questa volta mi sono sentito chiaramente il peggiore di tutte le gare all'estero".

"La mia gara di riscaldamento è stata piuttosto brutta. Ma poi ho mostrato alcune buone manovre nella prima gara", ha aggiunto Roczen. Poi è arrivata la caduta sulla ruota posteriore di Friese all'ultimo giro. "La gamba mi si è pizzicata e poi si è gonfiata nello stivale. È stato difficile anche ripartire nella seconda gara. Ho preso delle compresse che mi hanno aiutato un po'. Prima dell'ultima manche, ho urlato sotto il casco alla partenza per far salire di nuovo l'adrenalina. Alla fine mi sono divertito di più e finalmente avevo una pista libera. Ma dopo la prima partenza, con piloti e moto che si schiantavano ovunque, ho pensato che dovevo uscire da lì in qualche modo. Non aveva nulla a che vedere con un vero supercross".

Roczen ha commentato lo stile di guida di Friese: "Non mi stavo lamentando. Ma quando si sente quanto la gente è arrabbiata con Friese... Ok, non sono contrario agli scontri ravvicinati e ai duelli manubrio contro manubrio. Ma a un certo punto c'è un limite. Sono riuscito a starne fuori abbastanza bene, ma non ho mai visto così tante situazioni di tensione, con corpi a destra e a manca e moto che volavano da tutte le parti".

Dopo la serata mista, Roczen si è subito imbarcato sul volo di ritorno negli Stati Uniti. Ora è a cinque punti dal pilota statunitense Joe Savatgy nella classifica WSX. L'ex pilota Kawasaki USA è riuscito a prendere tranquillamente il comando del Campionato del Mondo con il 1°, 4° e 2° posto.

L'ultimo round della serie si terrà a fine novembre a Melbourne, in Australia. Prima di allora, Roczen è ancora impegnato nel Supercross di Parigi il 18 novembre.