Ken Roczen (Suzuki): "Há um limite"

A estrela do Supercross Ken Roczen teve um dia de corrida doloroso na Etihad Arena, em Abu Dhabi, no sábado, e foi afetado por um grave jet lag no Campeonato do Mundo de Supercross.

O dia da corrida no WSX em Abu Dhabi trouxe muitas curiosidades para Ken Roczen. Depois de uma sessão de qualificação falhada, o alemão teve de partir da linha 2 porque o portão só oferecia dez posições de partida. Esta era uma desvantagem quase irreparável na pista estreita.

Vince Friese, que normalmente não era um adversário para o alemão da Turíngia, tornou-se no mais temível adversário de Roczen na estreita pista de Arenacross. Quando Roczen caiu enquanto atacava Friese numa curva à direita na primeira corrida, tocou num fardo de palha e a mota caiu em cima dele, sofreu graves contusões no interior do pé direito e no peito do pé.

No sábado à noite, o pé já estava parcialmente azulado e muito inchado. Com esta desvantagem, KR94 lutou até à vitória e ao terceiro lugar nas duas corridas restantes, mas a sua desvantagem foi o jet lag desde o início.

"Nunca estive tão cansado na minha vida", lamentou o piloto de 29 anos. "O terceiro dia é sempre o pior. Estava tão cansado que fui para o hotel e dormi uma sesta. Depois, quase perdi a estreia. Estava stressado e, desta vez, senti claramente o pior de todas as corridas no estrangeiro.

"A minha corrida de aquecimento foi muito má. Mas depois mostrei algumas boas manobras na primeira corrida", acrescentou Roczen. Depois veio o acidente com a roda traseira de Friese na última volta. "A minha perna ficou presa e depois inchou na bota. Foi difícil até mesmo começar de novo na segunda corrida. Tomei comprimidos, o que ajudou um pouco. Antes da última corrida, gritei debaixo do capacete no início para voltar a sentir a adrenalina a subir. Acabei por me divertir ao máximo e finalmente tinha uma pista livre. Mas depois da primeira partida, com pilotos e motas a caírem por todo o lado, pensei que tinha de sair dali de alguma forma. Não tinha nada a ver com um verdadeiro supercross".

Roczen comentou o estilo de condução de Friese: "Não me estava a queixar. Mas quando se ouve como as pessoas estão zangadas com Friese... Ok, eu não sou contra lutas renhidas e duelos de guiador contra guiador. Mas, a certa altura, há um limite sangrento. Consegui manter-me afastado, mas nunca vi tantas situações selvagens e apertadas - corpos caídos à esquerda e à direita e motas a voar".

Após a noite mista, Roczen embarcou imediatamente no voo de regresso aos EUA. Ele está agora cinco pontos atrás do piloto americano Joe Savatgy na classificação do WSX. O ex-piloto de fábrica da Kawasaki USA conseguiu assumir tranquilamente a liderança do Campeonato do Mundo com o 1º, 4º e 2º lugar.

A última ronda da série tem lugar no final de novembro em Melbourne, Austrália. Antes disso, Roczen ainda está envolvido no Supercross em Paris, no dia 18 de novembro.