Le pied blessé de Ken Roczen (Suzuki)

Après son crash dans la première course finale d'Abu Dhabi, Ken Roczen s'est blessé au pied droit, a continué à rouler et a encore gagné la troisième course finale avec ce handicap.

Les spectateurs ont retenu leur souffle lorsque Ken Roczen a chuté dans le dernier virage avant l'arrivée de la première finale d 'Abu Dhabi et est sorti de la piste en boitant. Toute la journée, l'Allemand a souffert du décalage horaire. Il était difficile de dépasser sur un circuit aussi étroit que celui d 'Abu Dhabi, mais son instinct de coureur génial a refait surface pendant la course et il s'est battu pour la victoire dans les derniers tours contre Vince Friese, qui avait pourtant éliminé Dean Wilson auparavant et sous les yeux de Roczen. Roczen a chuté lors de sa dernière attaque avant la ligne d'arrivée et, dans un premier temps, il n'était pas certain de pouvoir participer aux deux autres manches de la finale après avoir franchi la ligne d'arrivée en P14.

Il a serré les dents et a continué à courir les deux courses finales, remportant même la dernière. Par chance, il ne s'est pas fracturé ni blessé aux ligaments. Mais entre-temps, son pied droit a beaucoup enflé et est devenu bleu. Après la course, Roczen est rentré en avion aux États-Unis, où il a maintenant pris un peu de repos. "Je vais essayer de reprendre le volant demain ou après-demain", a expliqué ce père de deux enfants. "Nous devrions alors être de retour aux affaires".

Suite à son crash, Roczen a pour l'instant perdu la tête du championnat du monde. Mais ses chances de défendre son titre avec succès restent intactes avec 5 points de retard avant la dernière épreuve des 24 et 25 novembre à Melbourne (Australie).

Résultat de la manche 2 du championnat du monde, Abu Dhabi, SX1:

1. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 1-4-2

2. Dean Wilson (GB), Honda, 6-1-3

3. Vince Friese (USA), Honda, 3-2-6

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 14-3-1

5. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 2-6-5

6. Greg Aranda (F), Yamaha, 16-5-4

7. Justin Hill (USA), Kawasaki, 7-8-12

8. Kyle Chisholm (USA), Suzuki, 11-12-7

9. Thomas Ramette (F), Yamaha, 5-17-8

10. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 9-7-14

Classement au championnat du monde après le 2e tour :

1. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 127

2. Ken Roczen (D), Suzuki, 122,(-5)

3. Dean Wilson (GB), Honda, 111,(-16)

4. Vince Friese (USA), Honda, 110,(-17)

5. Justin Hill (USA), Kawasaki, 76,(-51)

7. Greg Aranda (F), Yamaha, 75,(-52)

8. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 74,(-53)

9. Kevin Moranz (USA), Honda, 62,(-65)

10. Josh Hill (USA), Yamaha, 57,(-70)