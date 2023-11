Il piede infortunato di Ken Roczen (Suzuki)

Gli spettatori sono rimasti senza fiato quando Ken Roczen è caduto all'ultima curva prima del traguardo nella prima finale di Abu Dhabi ed è uscito di pista zoppicando. Il tedesco ha lottato con il jet lag per tutta la giornata. Sorpassare su una pista così stretta come quella di Abu Dhabi è stato difficile, ma durante la gara il suo brillante istinto di gara è venuto di nuovo alla ribalta e ha lottato per la vittoria negli ultimi giri contro Vince Friese, che però aveva eliminato Dean Wilson in anticipo e sotto gli occhi di Roczen. Roczen è caduto durante il suo ultimo attacco prima del traguardo e inizialmente non era chiaro se sarebbe stato in grado di disputare le altre due manche finali dopo aver tagliato il traguardo in P14.

Ha stretto i denti e ha disputato le due gare finali, vincendo anche l'ultima. Fortunatamente non ha riportato fratture o lesioni ai legamenti. Tuttavia, nel frattempo il suo piede destro è diventato molto gonfio e blu. Dopo la gara, Roczen è tornato negli Stati Uniti, dove si è preso una breve pausa. "Cercherò di ricominciare a correre domani o dopodomani", ha spiegato il padre di due figli. "Poi dovremmo tornare a lavorare".

Roczen ha perso per il momento la leadership del campionato a causa dell'incidente. Ma le sue possibilità di difendere con successo il titolo rimangono intatte, con un deficit di 5 punti in vista dell'evento finale del 24-25 novembre a Melbourne (Australia).

Risultati Campionato del mondo Round 2, Abu Dhabi, SX1:

1° Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 1-4-2

2° Dean Wilson (GB), Honda, 6-1-3

3° Vince Friese (USA), Honda, 3-2-6

4° Ken Roczen (D), Suzuki, 14-3-1

5° Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 2-6-5

6° Greg Aranda (F), Yamaha, 16-5-4

7° Justin Hill (USA), Kawasaki, 7-8-12

8° Kyle Chisholm (USA), Suzuki, 11-12-7

9° Thomas Ramette (F), Yamaha, 5-17-8

10° Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 9-7-14

Classifica del Campionato del Mondo dopo il secondo round:

1° Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 127

2° Ken Roczen (D), Suzuki, 122,(-5)

3. Dean Wilson (GB), Honda, 111,(-16)

4° Vince Friese (USA), Honda, 110,(-17)

5° Justin Hill (USA), Kawasaki, 76,(-51)

7° Greg Aranda (F), Yamaha, 75,(-52)

8° Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 74,(-53)

9° Kevin Moranz (USA), Honda, 62,(-65)

10° Josh Hill (USA), Yamaha, 57,(-70)