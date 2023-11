O pé lesionado de Ken Roczen (Suzuki)

Os espectadores ficaram sem fôlego quando Ken Roczen caiu na última curva antes do final da primeira final em Abu Dhabi e saiu a coxear da pista. O alemão debateu-se com o jet lag durante todo o dia. Ultrapassar numa pista tão apertada como a de Abu Dhabi foi difícil, mas durante a corrida os seus brilhantes instintos de corrida voltaram a sobressair e lutou pela vitória nas últimas voltas contra Vince Friese, que, no entanto, tinha ultrapassado Dean Wilson antes e à frente dos olhos de Roczen. Roczen caiu no seu último ataque antes da linha de meta e inicialmente não era claro se seria capaz de disputar as outras duas corridas finais depois de ter cruzado a linha de meta em P14.

Ele cerrou os dentes e depois correu as duas corridas finais e até ganhou a última corrida. Felizmente, não sofreu quaisquer fracturas ou lesões nos ligamentos. No entanto, o seu pé direito ficou muito inchado e azul. Depois da corrida, Roczen regressou aos EUA, onde está agora a fazer uma pequena pausa. "Vou tentar voltar a correr amanhã ou depois de amanhã", explicou o pai de dois filhos. "Então devemos estar de volta aos negócios."

Roczen perdeu a liderança do campeonato por enquanto, como resultado do seu acidente. Mas as suas hipóteses de defender com sucesso o seu título permanecem intactas com um défice de 5 pontos antes do evento final em 24-25 de novembro em Melbourne (Austrália).

Resultados Campeonato do Mundo 2ª ronda, Abu Dhabi, SX1:

1º Joey Savatgy (EUA), Kawasaki, 1-4-2

2º Dean Wilson (GB), Honda, 6-1-3

3º Vince Friese (EUA), Honda, 3-2-6

4º Ken Roczen (D), Suzuki, 14-3-1

5º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 2-6-5

6º Greg Aranda (F), Yamaha, 16-5-4

7º Justin Hill (EUA), Kawasaki, 7-8-12

8º Kyle Chisholm (EUA), Suzuki, 11-12-7

9º Thomas Ramette (F), Yamaha, 5-17-8

10º Phil Nicoletti (EUA), Yamaha, 9-7-14

Classificação do Campeonato do Mundo após a 2ª ronda:

1º Joey Savatgy (EUA), Kawasaki, 127

2º Ken Roczen (D), Suzuki, 122,(-5)

3º Dean Wilson (GB), Honda, 111,(-16)

4º Vince Friese (EUA), Honda, 110,(-17)

5º Justin Hill (EUA), Kawasaki, 76,(-51)

7º Greg Aranda (F), Yamaha, 75,(-52)

8º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 74,(-53)

9º Kevin Moranz (EUA), Honda, 62,(-65)

10º Josh Hill (USA), Yamaha, 57,(-70)