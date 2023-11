Ken Roczen (Suzuki) est champion du monde de supercross

Avec un résultat de 1-1-3, Ken Roczen (Suzuki) a remporté le Grand Prix d'Australie et est devenu champion du monde FIM de supercross pour la deuxième fois, devant Joey Savatgy (Kawasaki) et Dean Wilson (Honda).

Le pilote HEP Progressive Suzuki Ken Roczen a pu défendre son titre de champion du monde de l'année dernière lors de la finale de la saison du championnat du monde de supercross. D'abord relégué en P2 derrière Joey Savatgy à l'issue de la deuxième manche du championnat du monde à Abu Dhabi, l'Allemand a d'abord dû combler son retard de 5 points. L'événement australien n'a pas commencé comme prévu, Roczen ayant dû se rabattre sur la moto de remplacement après avoir rencontré des problèmes avec sa moto d'engagement.

Mais le Thuringien ne s'est pas laissé impressionner et a établi le meilleur temps au tour en qualifications avec 46,440 secondes. Pour le tour de superpole, il a encore abaissé son propre record à 46,080 secondes et a de nouveau établi le meilleur temps.

Roczen a ainsi pu partir en pole position, mais après le départ de la première course, il se trouvait en troisième position derrière Vince Friese (Honda) et son plus grand adversaire dans la lutte pour le championnat du monde, Joey Savatgy (Kawasaki). Grâce à des manœuvres intelligentes, Roczen a pu se hisser en tête et remporter la première finale devant Mitchell Oldenburg (Honda) et Joey Savatgy (Kawasaki).

Après la première finale, Roczen et Savatgy étaient à égalité en tête du classement. La décision du championnat du monde devait être prise lors des deux manches finales suivantes. Dans le premier virage après le départ de la deuxième course d'évaluation, Friese est entré en collision avec Savatgy, tandis que Roczen a rapidement pris la tête et contrôlé le peloton depuis la tête. Greg Aranda s'est classé à une étonnante deuxième place. Friese, victime d'un problème de roue arrière (qu'il avait probablement contracté lors de la collision au départ), a chuté à la 12e place et Savatgy, candidat malheureux au titre de champion du monde, n'a pas pu faire mieux que 10e dans cette course après les problèmes rencontrés dans le premier virage. Roczen était donc en tête avant la troisième finale décisive.

Ni Roczen ni Savatgy ne sont bien sortis de la grille de départ de la troisième course d'évaluation, mais l'Allemand s'est battu pour dépasser Savatgy et obtenir ainsi la troisième place, tandis qu'en tête, Colt Nicholls (Kawasaki) a terminé la saison avec une victoire de manche. Roczen s'est classé tactiquement en troisième position derrière Nichols et Wilson et a réussi à franchir la ligne d'arrivée. Il était ainsi le vainqueur du jour et le champion du monde FIM de l'année 2023 !

"Nous avons beaucoup travaillé et cela a payé à la fin", a déclaré l'Allemand. "Nous avons dû faire face à quelques difficultés ici, mais nous avons tout donné et nous avons fini par remporter le championnat".

Résultats du championnat du monde de SX à Melbourne:

1. Ken Roczen (D), Suzuki, 1-1-3, 71 points

2. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 2-3-5, 59 points

3. Dean Wilson (GB), Honda, 5-4-2, 56 points

4. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 3-10-4, 49 points

5. Greg Aranda (F), Yamaha, 16-2-6, 42 points

6. Vince Friese (USA), Honda, 4-12-7, 41 points

7. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 6-7-10, 40 points

8. Colt Nichols (USA), Kawasaki, 15-13-1, 39 points

9. Justin Brayton (USA), Honda, 7-6-15, 35 points

5. Justin Hill (USA), Kawasaki, 10-9-8, 34 points

Classement final du championnat du monde :

1. Ken Roczen (D), Suzuki, 193

2. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 176,(-17)

3. Dean Wilson (GB), Honda, 167,(-26)

4. Vince Friese (USA), Honda, 149,(-44)

5. Justin Hill (USA), Kawasaki, 122,(-71)

6. Greg Aranda (F), Yamaha, 117,(-76)