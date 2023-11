Ken Roczen (Suzuki) è campione del mondo Supercross

Il pilota HEP Progressive Suzuki Ken Roczen è riuscito a difendere il suo titolo mondiale dello scorso anno nel finale di stagione del Campionato del Mondo Supercross. Dopo la seconda prova del Campionato del Mondo ad Abu Dhabi, il tedesco era inizialmente scivolato in P2 dietro Joey Savatgy e doveva prima recuperare il suo deficit di 5 punti. L'evento australiano non è iniziato secondo i piani, in quanto Roczen ha dovuto passare alla moto sostitutiva dopo aver avuto problemi con la sua moto da gara.

Tuttavia, il pilota della Turingia non si è fatto scoraggiare e ha fatto segnare il miglior tempo in qualifica con un giro di 46,440 secondi. Per il giro di Superpole, ha abbassato il suo miglior tempo a 46,080 secondi e ancora una volta ha fatto segnare il tempo più veloce.

Roczen ha così potuto partire dalla pole position, ma dopo la partenza della prima gara si è ritrovato in P3 dietro a Vince Friese (Honda) e al suo più diretto rivale nella lotta per il campionato mondiale, Joey Savatgy (Kawasaki). Con abili manovre, Roczen è riuscito a farsi strada e a vincere la prima finale davanti a Mitchell Oldenburg (Honda) e Joey Savatgy (Kawasaki).

Dopo la prima finale, Roczen e Savatgy erano a pari merito in testa alla classifica. La decisione sul campionato del mondo doveva essere presa nelle due finali successive. Friese si è scontrato con Savatgy alla prima curva dopo la partenza della seconda gara, mentre Roczen ha preso rapidamente il comando ed è stato in grado di controllare il campo dalla parte anteriore. Greg Aranda ha concluso con un sorprendente secondo posto. Friese ha dovuto lottare con un problema alla ruota posteriore (che presumibilmente ha avuto nella collisione iniziale) ed è scivolato in P12, mentre lo sfortunato contendente al campionato mondiale Savatgy non è riuscito a superare la P10 in questa gara dopo i problemi alla prima curva. Roczen è così rimasto in testa alla decisiva terza finale.

Né Roczen né Savatgy sono usciti bene dal cancelletto di partenza nella terza gara, ma il tedesco ha lottato per superare Savatgy e conquistare il terzo posto, mentre Colt Nicholls (Kawasaki) ha concluso la stagione con una vittoria di gara in testa. Roczen è stato tatticamente intelligente nel P3 dietro Nichols e Wilson e ha portato questo risultato al traguardo. Questo lo ha reso il vincitore della giornata e Campione del Mondo FIM del 2023!

"Abbiamo lavorato molto e alla fine è stato ripagato", ha spiegato il tedesco, "Abbiamo dovuto affrontare alcune difficoltà qui, ma abbiamo dato il massimo e alla fine abbiamo vinto il campionato".

Risultati Campionato mondiale SX Melbourne:

1° Ken Roczen (D), Suzuki, 1-1-3, 71 punti

2. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 2-3-5, 59 punti

3° Dean Wilson (GB), Honda, 5-4-2, 56 punti

4° Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 3-10-4, 49 punti

5° Greg Aranda (F), Yamaha, 16-2-6, 42 punti

6° Vince Friese (USA), Honda, 4-12-7, 41 punti

7° Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 6-7-10, 40 punti

8° Colt Nichols (USA), Kawasaki, 15-13-1, 39 punti

9° Justin Brayton (USA), Honda, 7-6-15, 35 punti

5° Justin Hill (USA), Kawasaki, 10-9-8, 34 punti

Classifica finale del Campionato del Mondo:

1° Ken Roczen (D), Suzuki, 193

2° Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 176,(-17)

3° Dean Wilson (GB), Honda, 167,(-26)

4° Vince Friese (USA), Honda, 149,(-44)

5° Justin Hill (USA), Kawasaki, 122,(-71)

6° Greg Aranda (F), Yamaha, 117,(-76)