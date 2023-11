Ken Roczen (Suzuki) é Campeão do Mundo de Supercross

Ken Roczen (Suzuki) venceu o Grande Prémio da Austrália com um resultado de 1-1-3 para se tornar Campeão do Mundo de Supercross FIM pela segunda vez, à frente de Joey Savatgy (Kawasaki) e Dean Wilson (Honda).

O piloto da HEP Progressive Suzuki, Ken Roczen, conseguiu defender o seu título mundial do ano passado no final da época do Campeonato do Mundo de Supercross. Após a segunda ronda do Campeonato do Mundo em Abu Dhabi, o alemão caiu inicialmente para a segunda posição, atrás de Joey Savatgy, e teve de recuperar a sua desvantagem de 5 pontos. O evento australiano não começou de acordo com o planeado, uma vez que Roczen teve de mudar para a mota de substituição após problemas com a sua mota de corrida.

No entanto, o piloto da Turíngia não se deixou intimidar e estabeleceu o melhor tempo na qualificação com uma volta de 46,440 segundos. Para a volta de Superpole, baixou o seu melhor tempo para 46,080 segundos e mais uma vez estabeleceu o melhor tempo.

Isto significou que Roczen conseguiu arrancar da pole position, mas após o início da primeira corrida encontrou-se em P3 atrás de Vince Friese (Honda) e do seu rival mais próximo na luta pelo campeonato do mundo, Joey Savatgy (Kawasaki). Com manobras inteligentes, Roczen conseguiu avançar e vencer a primeira final, à frente de Mitchell Oldenburg (Honda) e Joey Savatgy (Kawasaki).

Após a primeira final, Roczen e Savatgy estavam empatados no topo da classificação. A decisão do campeonato do mundo teve de ser tomada nas duas finais seguintes. Friese colidiu com Savatgy na primeira curva após o início da segunda corrida, enquanto Roczen rapidamente assumiu a liderança e foi capaz de controlar o campo a partir da frente. Greg Aranda terminou num surpreendentemente bom segundo lugar. Friese debateu-se com um problema na roda traseira (que presumivelmente sofreu na colisão de partida) e caiu para P12, enquanto o infeliz candidato ao título mundial Savatgy não conseguiu passar de P10 nesta corrida depois de problemas na primeira curva. Isto deixou Roczen na liderança antes do decisivo terceiro final.

Nem Roczen nem Savatgy saíram bem da porta de partida na terceira corrida, mas o alemão lutou para ultrapassar Savatgy e ficar com o terceiro lugar, enquanto Colt Nicholls (Kawasaki) terminou a época com uma vitória na frente. Roczen foi taticamente inteligente em P3 atrás de Nichols e Wilson e levou este resultado até a linha de chegada. Isto fez dele o vencedor do dia e o Campeão do Mundo FIM de 2023!

"Trabalhamos muito e no final valeu a pena", explicou o alemão. "Tivemos que lidar com algumas dificuldades aqui, mas demos tudo de nós e vencemos o campeonato no final."

Resultados Campeonato do Mundo de SX em Melbourne:

1º Ken Roczen (D), Suzuki, 1-1-3, 71 pontos

2º Mitchell Oldenburg (EUA), Honda, 2-3-5, 59 pontos

3º Dean Wilson (GB), Honda, 5-4-2, 56 pontos

4º Joey Savatgy (EUA), Kawasaki, 3-10-4, 49 pontos

5º Greg Aranda (F), Yamaha, 16-2-6, 42 pontos

6º Vince Friese (EUA), Honda, 4-12-7, 41 pontos

7º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 6-7-10, 40 pontos

8º Colt Nichols (EUA), Kawasaki, 15-13-1, 39 pontos

9º Justin Brayton (EUA), Honda, 7-6-15, 35 pontos

5º Justin Hill (EUA), Kawasaki, 10-9-8, 34 pontos

Classificação final do Campeonato do Mundo:

1º Ken Roczen (D), Suzuki, 193

2º Joey Savatgy (EUA), Kawasaki, 176,(-17)

3º Dean Wilson (GB), Honda, 167,(-26)

4º Vince Friese (EUA), Honda, 149,(-44)

5º Justin Hill (EUA), Kawasaki, 122,(-71)

6º Greg Aranda (F), Yamaha, 117,(-76)