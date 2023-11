Max Anstie (Honda) est champion SX2

C'est finalement une certitude pour Max Anstie: en remportant les trois manches de la finale, le Britannique s'est assuré le titre de champion du monde FIM de la catégorie SX2 lors de la finale de la saison du championnat du monde de supercross au Marvel Stadium de Melbourne. Le vendredi, il s'était déjà assuré le titre du championnat australien.

Shane McElrath, le rivald'Anstie pour le titre, a été éliminé dès la première course après s'être pris une bannière publicitaire dans la roue arrière. Anstie a remporté la course et, après l'abandon de McElrath, l'incertitude a d'abord régné quant à savoir s'il avait déjà gagné le titre. Il a maintenu sa concentration et s'est propulsé vers le holeshot et la victoire de la manche dans la deuxième finale, ce qui lui a permis de remporter le titre. Pour la dernière finale, Anstie s'est présenté en tant que champion du monde et a de nouveau gagné.

"C'est génial d'être le premier champion du monde britannique de supercross ", a déclaré Anstie après la course. "Après tout ce que nous avons traversé, les bons jours compensent les mauvais jours. Cela fait longtemps que je voulais une de ces médailles d'or FIM".

Résultats SX2 Melbourne:

1. Max Anstie (GB), Honda, 1-1-1, 76 points

2. Cole Thomson(CAN), Yamaha, 5-2-2, 60 points

3. Luke Clout (AUS), Yamaha, 2-4-3, 60 points

4. Carson Mumford (USA), Honda, 3-11-6, 45 points

...

9. Shane McElrath (USA), Yamaha, DNF-3-11, 32 points

Classement final du championnat du mondeSX2:

1. Max Anstie (GB), Honda, 216 points

2. Shane McElrath (USA), Yamaha, 140 points

3. Luke Clout (USA), Yamaha, 127 points

4. Maxime Desprey (F), Yamaha, 122 points