Max Anstie (Honda) é campeão de SX2

Com vitórias em todas as 3 corridas finais, o britânico Max Anstie venceu a final do Campeonato do Mundo de Supercross SX2 em Melbourne (Austrália), enquanto o atual campeão Shane McElrath (Yamaha) foi prejudicado pela má sorte.

No final, Max Anstie não teve dúvidas: com vitórias nas 3 corridas finais, o britânico garantiu o título do Campeonato do Mundo FIM na categoria SX2 no final da época do Campeonato do Mundo de Supercross no Marvel Stadium em Melbourne. Ele já tinha garantido o título no campeonato australiano na sexta-feira.

O rivalde Anstie no título , Shane McElrath, retirou-se logo na primeira corrida, depois de ter colocado um cartaz publicitário na sua roda traseira. Anstie venceu a corrida e, após a desistência de McElrath, inicialmente não ficou claro se ele já tinha conquistado o título. Anstie manteve a concentração e fez o holeshot e a vitória na segunda final, finalizando assim a conquista do título. Anstie alinhou para a última final como campeão do mundo e venceu novamente.

"É ótimo ser o primeiro Campeão do Mundo Britânico de Supercross ", disse Anstie após a corrida. "Depois de tudo o que passámos, os dias bons compensam os dias maus. Há muito tempo que queria uma destas medalhas de ouro da FIM."

Resultado SX2 Melbourne:

1º Max Anstie (GB), Honda, 1-1-1, 76 pontos

2º Cole Thomson(CAN), Yamaha, 5-2-2, 60 pontos

3º Luke Clout (AUS), Yamaha, 2-4-3, 60 pontos

4º Carson Mumford (EUA), Honda, 3-11-6, 45 pontos

...

9º Shane McElrath (EUA), Yamaha, DNF-3-11, 32 pontos

Classificação final do Campeonato do Mundo deSX2:

1º Max Anstie (GB), Honda, 216 pontos

2º Shane McElrath (EUA), Yamaha, 140 pontos

3º Luke Clout (EUA), Yamaha, 127 pontos

4º Maxime Desprey (F), Yamaha, 122 pontos