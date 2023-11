Vince Friese (Honda/P6) vuelve a dar que hablar

Vince Fiese volvió a dar que hablar en el final de temporada de las WSX en Melbourne. El estadounidense ya había llamado la atención en el anterior evento en Abu Dhabi por su comportamiento antideportivo y fue sancionado por pilotaje peligroso tras derribar a Dean Wilson de su moto. En Abu Dhabi, también se enzarzó en una pelea con Ken Roczen, lo que provocó que este último tuviera que retirarse por precaución.

En el final de temporada en Melbourne, Friese se vio atacado por un adelantamiento en bloque en la primera salida de pista y fue superado por Dylan Wills. Wills fue a por él con fuerza, pero fue demasiado para el estadounidense, que también es conocido como un rambo de pista en su país. Friese sacó lo mejor del australiano y le empujó completamente fuera de la pista en una curva a derechas, haciéndole estrellarse contra el muro hasta el suelo. Este acto de venganza, claramente reconocible, ha quedado (de momento) impune.

Antes de la segunda final de SX1, Joey Savatgy y Ken Roczen estaban empatados a puntos en cabeza. Savatgy se puso en cabeza tras la salida, pero Friese hizo honor una vez más a su dudosa reputación: con un movimiento kamikaze, cortó por dentro y rodó justo delante de la rueda delantera del líder Savatgy. Savatgy se estrelló y tuvo que remontar por detrás. Savatgyse estrelló y tuvo que remontar desde atrás.

"No puedo decir si ha sido mala suerte y aún no he visto los vídeos, pero siempre son los mismos los que llaman la atención con este tipo de acciones", declaró Savatgy decepcionado tras la carrera. "Pero también me di cuenta antes de la carrera de que sería muy difícil batir a Kenny, porque está en muy buena forma en estos momentos". Savatgy terminó segundo en la clasificación final.

Resultados Campeonato del Mundo SX Melbourne:

1º Ken Roczen (D), Suzuki, 1-1-3, 71 puntos

2º Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 2-3-5, 59 puntos

3º Dean Wilson (GB), Honda, 5-4-2, 56 puntos

4º Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 3-10-4, 49 puntos

5º Greg Aranda (F), Yamaha, 16-2-6, 42 puntos

6º Vince Friese (USA), Honda, 4-12-7, 41 puntos

7º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 6-7-10, 40 puntos

8º Colt Nichols (USA), Kawasaki, 15-13-1, 39 puntos

9º Justin Brayton (USA), Honda, 7-6-15, 35 puntos

5º Justin Hill (USA), Kawasaki, 10-9-8, 34 puntos

Clasificación final del Campeonato del Mundo:

1º Ken Roczen (D), Suzuki, 193

2º Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 176,(-17)

3º Dean Wilson (GB), Honda, 167,(-26)

4º Vince Friese (USA), Honda, 149,(-44)

5º Justin Hill (USA), Kawasaki, 122,(-71)

6º Greg Aranda (F), Yamaha, 117, (-76)