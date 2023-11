Vince Friese (Honda/P6) suscite à nouveau le débat

Lors de la finale de la saison WSX à Melbourne, Vince Friese s'est à nouveau fait remarquer par ses attaques dangereuses et a détruit les chances de titre de Joey Savatgy (Kawasaki). Il s'est même offert une revanche lors de la manche préliminaire.

Une fois de plus, Vince Fiese a fait parler de lui lors de la finale de la saison WSX à Melbourne. Déjà lors de l'événement précédent à Abu Dhabi, l'Américain s'était fait remarquer par sa dureté antisportive et avait été sanctionné pour conduite dangereuse après avoir fait tomber Dean Wilson de sa moto. Il s'était également acharné sur Ken Roczen à Abu Dhabi, ce qui avait poussé ce dernier à faire marche arrière par mesure de précaution.

Lors de la finale de la saison à Melbourne, Friese s'est vu lui-même attaqué par un passage en bloc lors de la première manche préliminaire et a été dépassé par Dylan Wills. Wills a fait preuve de dureté, mais c'en était trop pour l'Américain, également connu chez lui comme un Rambo de la piste. Friese s'est mis à dos l'Australien et l'a poussé complètement hors de la piste dans un virage à droite, le faisant chuter au sol par-dessus le mur. Cet acte de vengeance clairement identifiable est resté (jusqu'à présent) impuni.

Avant la deuxième finale du SX1, Joey Savatgy et Ken Roczen étaient à égalité de points en tête. Savatgy a pris la tête après le départ, mais Friese a une nouvelle fois fait honneur à sa réputation douteuse : avec une action kamikaze, il s'est introduit à l'intérieur et est passé juste devant la roue avant du leader Savatgy. Savatgy a chuté et a dû remonter le peloton depuis l'arrière. Les chances de titre de Savatgy, jusqu'alors intactes, ont ainsi été anéanties.

"Je ne peux pas dire si c'est juste de la malchance et je n'ai pas encore vu les vidéos, mais ce sont toujours les mêmes qui se font remarquer par ce genre d'actions", a déclaré Savatgy, déçu, après la course. "Mais je savais aussi avant la course qu'il serait très difficile de battre Kenny, car il est vraiment en très grande forme en ce moment". Au classement final, Savatgy a terminé deuxième.

Résultat SX WM Melbourne:

1. Ken Roczen (D), Suzuki, 1-1-3, 71 points

2. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 2-3-5, 59 points

3. Dean Wilson (GB), Honda, 5-4-2, 56 points

4. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 3-10-4, 49 points

5. Greg Aranda (F), Yamaha, 16-2-6, 42 points

6. Vince Friese (USA), Honda, 4-12-7, 41 points

7. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 6-7-10, 40 points

8. Colt Nichols (USA), Kawasaki, 15-13-1, 39 points

9. Justin Brayton (USA), Honda, 7-6-15, 35 points

5. Justin Hill (USA), Kawasaki, 10-9-8, 34 points

Classement final du championnat du monde :

1. Ken Roczen (D), Suzuki, 193

2. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 176,(-17)

3. Dean Wilson (GB), Honda, 167,(-26)

4. Vince Friese (USA), Honda, 149,(-44)

5. Justin Hill (USA), Kawasaki, 122,(-71)

6. Greg Aranda (F), Yamaha, 117,(-76)