Vince Friese (Honda/P6) fa discutere ancora una volta

Vince Fiese ha fatto ancora una volta parlare di sé nel finale della stagione WSX a Melbourne. L'americano aveva già attirato l'attenzione nel precedente evento di Abu Dhabi per il suo comportamento antisportivo ed era stato penalizzato per guida pericolosa dopo aver fatto cadere Dean Wilson dalla sua moto. Ad Abu Dhabi, inoltre, si è scontrato con Ken Roczen, facendo indietreggiare quest'ultimo per precauzione.

Nel finale di stagione a Melbourne, Friese si è visto attaccare da un block pass nella prima manche ed è stato superato da Dylan Wills. Wills ci ha dato dentro di brutto, ma è stato troppo per l'americano, che in patria è conosciuto come un rambo delle piste. Friese ha avuto la meglio sull'australiano e lo ha spinto completamente fuori pista in una curva a destra, facendolo precipitare a terra oltre il muro. Questo atto di vendetta, chiaramente riconoscibile, è rimasto (finora) impunito.

Prima della seconda finale SX1, Joey Savatgy e Ken Roczen erano a pari punti. Savatgy ha preso il comando dopo la partenza, ma Friese è stato ancora una volta all'altezza della sua dubbia reputazione: con una mossa kamikaze, ha tagliato all'interno e ha guidato proprio davanti alla ruota anteriore del leader Savatgy. Savatgy è caduto ed è stato costretto a risalire la china da dietro. Questo ha distrutto le possibilità di titolo di Savatgy, fino ad allora intatte.

"Non posso dire se sia stata solo sfortuna e non ho ancora visto i video, ma sono sempre le stesse persone ad attirare l'attenzione con azioni del genere", ha detto il deluso Savatgy dopo la gara. "Ma ho anche capito prima della gara che sarebbe stato molto difficile battere Kenny, perché al momento è davvero in forma". Savatgy è arrivato secondo nella classifica finale.

Risultati Campionato mondiale SX Melbourne:

1° Ken Roczen (D), Suzuki, 1-1-3, 71 punti

2° Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 2-3-5, 59 punti

3° Dean Wilson (GB), Honda, 5-4-2, 56 punti

4° Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 3-10-4, 49 punti

5° Greg Aranda (F), Yamaha, 16-2-6, 42 punti

6° Vince Friese (USA), Honda, 4-12-7, 41 punti

7° Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 6-7-10, 40 punti

8° Colt Nichols (USA), Kawasaki, 15-13-1, 39 punti

9° Justin Brayton (USA), Honda, 7-6-15, 35 punti

5° Justin Hill (USA), Kawasaki, 10-9-8, 34 punti

Classifica finale del Campionato del Mondo:

1° Ken Roczen (D), Suzuki, 193

2° Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 176,(-17)

3° Dean Wilson (GB), Honda, 167,(-26)

4° Vince Friese (USA), Honda, 149,(-44)

5° Justin Hill (USA), Kawasaki, 122,(-71)

6° Greg Aranda (F), Yamaha, 117,(-76)