Vince Friese (Honda/P6) volta a causar polémica

Vince Friese também atraiu as atenções no final da época do WSX em Melbourne com ataques perigosos e destruiu as hipóteses de título de Joey Savatgy (Kawasaki). Ele até se vingou na pré-corrida.

Vince Fiese foi mais uma vez um ponto de discussão no final da temporada do WSX em Melbourne. O americano já tinha chamado a atenção no evento anterior, em Abu Dhabi, pelo seu comportamento anti-desportivo e foi penalizado por condução perigosa depois de ter derrubado Dean Wilson da sua moto. Em Abu Dhabi, também se envolveu numa luta com Ken Roczen, fazendo com que este último se afastasse por precaução.

No final da época em Melbourne, Friese viu-se atacado por um block pass na primeira subida e foi ultrapassado por Dylan Wills. Wills atacou-o com força, mas foi demasiado para o americano, que também é conhecido como um rambo da pista em casa. Friese levou a melhor sobre o australiano e empurrou-o completamente para fora da pista numa curva à direita, fazendo-o cair por cima do muro e cair no chão. Este ato de vingança, claramente reconhecível, ficou (até agora) impune.

Antes da segunda final da SX1, Joey Savatgy e Ken Roczen estavam empatados na liderança em pontos. Savatgy assumiu a liderança após a partida, mas Friese voltou a fazer jus à sua reputação duvidosa: com uma manobra kamikaze, cortou por dentro e passou mesmo à frente da roda dianteira do líder Savatgy. Savatgy despistou-se e teve de passar para trás. Isto destruiu as hipóteses de título de Savatgy, até então intactas.

"Não posso dizer se foi apenas má sorte e ainda não vi os vídeos, mas são sempre as mesmas pessoas que chamam a atenção com este tipo de acções", disse o desapontado Savatgy após a corrida. "Mas também me apercebi antes da corrida que seria muito difícil bater o Kenny, porque ele está em muito boa forma neste momento." Savatgy terminou em segundo na classificação final.

Resultados Campeonato do Mundo de SX em Melbourne:

1º Ken Roczen (D), Suzuki, 1-1-3, 71 pontos

2º Mitchell Oldenburg (EUA), Honda, 2-3-5, 59 pontos

3º Dean Wilson (GB), Honda, 5-4-2, 56 pontos

4º Joey Savatgy (EUA), Kawasaki, 3-10-4, 49 pontos

5º Greg Aranda (F), Yamaha, 16-2-6, 42 pontos

6º Vince Friese (EUA), Honda, 4-12-7, 41 pontos

7º Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 6-7-10, 40 pontos

8º Colt Nichols (EUA), Kawasaki, 15-13-1, 39 pontos

9º Justin Brayton (EUA), Honda, 7-6-15, 35 pontos

5º Justin Hill (EUA), Kawasaki, 10-9-8, 34 pontos

Classificação final do Campeonato do Mundo:

1º Ken Roczen (D), Suzuki, 193

2º Joey Savatgy (EUA), Kawasaki, 176,(-17)

3º Dean Wilson (GB), Honda, 167,(-26)

4º Vince Friese (EUA), Honda, 149,(-44)

5º Justin Hill (EUA), Kawasaki, 122,(-71)

6º Greg Aranda (F), Yamaha, 117,(-76)