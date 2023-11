Campeonato del Mundo de SuperEnduro: Lettenbichler ataca al gigante Bolt

Cuando el Campeonato del Mundo de SuperEnduro comience el próximo sábado en Lievin, al noreste de Francia, todo el mundo esperará que continúe el largo duelo entre Manuel Lettenbichler y Billy Bolt. El bávaro al servicio del Team Red Bull KTM es ahora bicampeón del mundo de Hard Enduro y ha ganado las seis pruebas disputadas este año. Su rival británico del Team Husqvarna Factory Racing fue el primer campeón de Hard Enduro en 2021 y ha sido considerado casi imbatible en SuperEnduro durante cuatro años.

Después de que Lettenbichler compitiera por última vez en el SuperEnduro a finales de 2021, aunque ahora ha regresado a la forma más compacta de las carreras de hard enduro, en parte debido a una lesión y en parte por voluntad propia, tras haber renunciado a los espectáculos indoor con salidas masivas y obstáculos artificiales en los últimos inviernos.

El Campeón del Mundo Junior de 2016 estuvo recientemente a la altura de Bolt, por lo que los aficionados al SuperEnduro esperan que por fin sea un verdadero competidor para el anterior dominador de la escena. En una entrevista con SPEEDWEEK.com, Lettenbichler le restó importancia: "Vamos a ver. Es su especialidad y se le da muy bien. Si funciona, por qué no. Pero creo que será difícil desbancar al rey del SuperEnduro de su trono".

Lettenbichler no se rendirá sin luchar. "Por supuesto que quiero hacerlo lo mejor posible y ver dónde acabo", subraya el as de KTM. "Hace mucho tiempo que no corro en SuperEnduro, pero antes de mi lesión terminé segundo y pude luchar un poco con Billy. Así que estoy deseando ver cómo me va". Jonny Walker también está motivado y de buen humor. Y Mitch Brightmore llega a la categoría Prestige como Campeón del Mundo Junior de SuperEnduro del año pasado. Hay bastantes buenos pilotos en la salida de nuevo".

'Mani' está especialmente ilusionado con su carrera de casa en el Gran Premio de SuperEnduro de Alemania, el 6 de enero de 2024 en Riesa: "Es genial tener una prueba del Campeonato del Mundo de SuperEnduro también en Alemania. Estuve allí el año pasado, simplemente haciendo un puesto de merchandising y recaudando dinero para una buena causa. Aún así fue una gran experiencia para mí. Ahora tengo curiosidad por ver cómo será cuando vuelva a estar en la salida. Estoy seguro de que será genial".

Billy Bolt, naturalmente, también está lleno de ilusión por la nueva temporada en pista cubierta: "El hard enduro me fue bien, pero ahora estoy listo para volver a competir en pista cubierta. Como tricampeón del mundo, tengo un poco de presión extra, pero al mismo tiempo eso significa que se me da bastante bien. Tengo una buena base técnica y mi experiencia me ayuda a buscar diferentes líneas y a leer bien la pista. Al mismo tiempo, soy bastante agresivo y puedo reaccionar bien ante diferentes situaciones. Como los demás pilotos están mejorando, yo también tengo que seguir mejorando. He estado entrenando duro y trabajando mucho con el equipo y sobre la moto para asegurarme de que puedo dar lo mejor de mí en la nueva temporada".

Por primera vez, Bolt también tendrá una carrera en casa como parte del Campeonato del Mundo de SuperEnduro. "El hecho de que la última ronda tenga lugar en Newcastle es obviamente muy especial para mí", dijo el inglés. "Crecí a pocos kilómetros del estadio, así que será un auténtico partido en casa para mí. Espero poder celebrar mi cuarto título de Campeón del Mundo de SuperEnduro con los aficionados británicos".

Mientras que otro alemán competirá en la clase superior Prestige con Tim Apolle, de Billroda, en Sajonia-Anhalt, que se ha curtido en el enduro cross estadounidense, el Black-Red-Gold tiene un hierro caliente en el fuego en la clase Junior del Campeonato del Mundo con Milan Schmüser, del norte de Alemania (tercero en el Campeonato del Mundo en 2022 y 2023).

La temporada 2023/2024 consta de siete carreras. A la que abrirá la temporada el próximo sábado 25 de noviembre en Lievin, Francia(EN DIRECTO), le seguirá otra carrera este año el 9 de diciembre en Cracovia, Polonia.

El nuevo año tendrá su brillante comienzo habitual para los aficionados alemanes con el SuperEnduro en Riesa el sábado 6 de enero. Le seguirán las carreras de Cluj (Rumanía) (20 de enero), Budapest (Hungría) (3 de febrero) y Sofía (Bulgaria) (24 de febrero). La final de Newcastle, mencionada por Bolt, tendrá lugar el 2 de marzo.

Habrá un estreno en la apertura de la temporada: Después de que el seis veces Campeón del Mundo de SuperEnduro Taddy Blazusiak no pudiera acordar una ampliación de contrato con su último empleador GASGAS, correrá con una moto eléctrica por primera vez en una ronda del Campeonato del Mundo de SuperEnduro en la categoría Prestige el sábado con una Stark Future.