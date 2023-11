Championnat du monde de Super Enduro : Lettenbichler attaque le géant Bolt

Lorsque le championnat du monde de SuperEnduro débutera samedi prochain à Liévin, dans le nord-est de la France, tout le monde espère que le duel permanent entre Manuel Lettenbichler et Billy Bolt se poursuivra. Le Bavarois au service de l'équipe Red Bull KTM est désormais double champion du monde d'enduro dur et a remporté les six épreuves de cette année. Son adversaire britannique de l'équipe Husqvarna Factory Racing a été le premier champion d'enduro dur en 2021 et est considéré comme quasiment imbattable en SuperEnduro depuis quatre ans.

Après avoir pris le départ du SuperEnduro pour la dernière fois fin 2021, Lettenbichler a renoncé l'hiver dernier, en partie pour cause de blessure, en partie volontairement, aux spectacles en salle avec départ en masse et obstacles artificiels, et revient maintenant à la forme la plus compacte de l'enduro dur.

Le champion du monde junior 2016 a été un adversaire à la hauteur de Bolt, si bien que les fans de SuperEnduro espèrent qu'avec lui, l'ancien dominateur de la scène aura enfin un véritable concurrent. Lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com, Lettenbichler a répondu à cette question : "Nous verrons bien. C'est sa spécialité et il est vraiment bon dans ce domaine. Si ça marche, pourquoi pas. Mais je pense qu'il sera difficile de faire descendre le roi du SuperEnduro de son trône".

Lettenbichler ne se rendra en aucun cas sans combattre. "Je veux bien sûr faire de mon mieux et voir où je peux sortir", a souligné l'as de la KTM. "Certes, je n'ai plus fait de SuperEnduro depuis longtemps, mais avant ma blessure, j'ai terminé deuxième et j'ai pu me battre un peu avec Billy. Je suis donc impatient de voir comment cela va se passer. Jonny Walker est aussi motivé et en forme. Et Mitch Brightmore, champion du monde junior de SuperEnduro l'année dernière, arrive dans la catégorie Prestige. Il y a de nouveau plusieurs bons pilotes au départ".

"Mani" se réjouit particulièrement de sa course à domicile lors du SuperEnduro-Grand-Prix Germany le 6 janvier 2024 à Riesa : "C'est cool d'avoir aussi une course du championnat du monde de SuperEnduro en Allemagne. L'année dernière, j'y étais allé, j'avais seulement tenu un stand de merchandising et récolté de l'argent pour une bonne cause. C'était quand même une belle expérience pour moi. Maintenant, je suis impatient de voir ce que cela donnera lorsque je serai moi-même au départ. Je suis sûr que ce sera super".

Billy Bolt est bien sûr lui aussi impatient de commencer la nouvelle saison en salle : "L'enduro dur s'est bien passé pour moi, mais maintenant je suis prêt à retourner en salle. En tant que triple champion du monde, j'ai une certaine pression supplémentaire, mais en même temps, cela signifie que je suis plutôt bon dans ce domaine. J'ai une bonne base technique et mon expérience m'aide à chercher des lignes différentes et à bien lire le parcours. En même temps, je suis assez agressif et je peux bien réagir à différentes situations. Comme les autres pilotes progressent, je dois moi aussi continuer à m'améliorer. Je me suis entraîné dur et j'ai beaucoup travaillé avec l'équipe et sur la moto pour m'assurer de pouvoir donner le meilleur de moi-même dans la nouvelle saison".

Pour la première fois, Bolt jouera lui aussi à domicile dans le cadre du championnat du monde de SuperEnduro. "Le fait que la dernière course se déroule à Newcastle est évidemment très spécial pour moi", explique l'Anglais. "J'ai grandi à quelques kilomètres du stade, ce sera donc un vrai match à domicile pour moi. J'espère pouvoir fêter mon quatrième titre de champion du monde de SuperEnduro avec les fans britanniques".

Alors qu'un autre Allemand, Tim Apolle de Billroda en Saxe-Anhalt, aguerri à l'endurocross américain, sera au départ de la catégorie supérieure Prestige, l'or noir et rouge a un fer rouge dans la catégorie junior du championnat du monde avec le Nord-Allemand Milan Schmüser (troisième au championnat du monde en 2022 et 2023).

La saison 2023/2024 comprend sept manches. Le coup d'envoi sera donné le samedi 25 novembre prochain à Liévin/France(VOIR LIVESTREAM) et sera suivi cette année d'une autre course, le 9 décembre à Cracovie, en Pologne.

La nouvelle année commencera comme d'habitude de manière fulgurante pour les fans allemands avec le SuperEnduro de Riesa le samedi 6 janvier. Suivront les courses de Klausenburg (Cluj)/Roumanie (20 janvier), Budapest/Hongrie (3 février) et Sofia/Bulgarie (24 février). La finale à Newcastle, évoquée par Bolt, se déroulera le 2 mars.

Le début de la saison sera marqué par une première : Après que le sextuple champion du monde de SuperEnduro Taddy Blazusiak n'a pas réussi à s'entendre avec son dernier employeur GASGAS pour prolonger son contrat, il prendra pour la première fois le départ d'une course du championnat du monde de SuperEnduro dans la catégorie Prestige avec une Stark Future samedi.