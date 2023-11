Campionato del Mondo SuperEnduro: Lettenbichler attacca il gigante Bolt

La stagione 2023/2024 del Campionato mondiale di SuperEnduro prende il via sabato prossimo, con il tedesco Manuel Lettenbichler finalmente di nuovo al via. Riuscirà il due volte campione di enduro duro a scalzare il re dell'indoor Billy Bolt?

Quando il Campionato del Mondo SuperEnduro prenderà il via sabato prossimo a Lievin, nel nord-est della Francia, tutti sperano che continui il lungo duello tra Manuel Lettenbichler e Billy Bolt. Il bavarese, al servizio del Team Red Bull KTM, è ora due volte campione del mondo di hard enduro e ha vinto tutti e sei gli eventi di quest'anno. Il suo rivale britannico del Team Husqvarna Factory Racing è stato il primo campione di Hard Enduro nel 2021 e da quattro anni è considerato quasi imbattibile nel SuperEnduro.

Lettenbichler ha gareggiato per l'ultima volta nel SuperEnduro alla fine del 2021, anche se ora è tornato alla forma più compatta dell'enduro duro, in parte a causa di un infortunio e in parte per sua volontà, avendo rinunciato agli spettacoli indoor con partenze di massa e ostacoli artificiali negli ultimi inverni.

Il Campione del Mondo Junior 2016 è stato recentemente alla pari di Bolt, quindi i fan del SuperEnduro sperano che possa finalmente essere un vero concorrente del precedente dominatore della scena. In un'intervista a SPEEDWEEK.com, Lettenbichler ha minimizzato: "Vediamo. È la sua specialità ed è molto bravo. Se funziona, perché no. Ma credo che sarà difficile scalzare il re del SuperEnduro dal suo trono".

Lettenbichler non si arrenderà senza combattere. "Naturalmente voglio fare del mio meglio e vedere dove finirò", ha sottolineato l'asso della KTM. "Non ho corso in SuperEnduro per molto tempo, ma prima del mio infortunio sono arrivato secondo e ho potuto lottare un po' con Billy. Quindi non vedo l'ora di vedere come andrà". Anche Jonny Walker è motivato e di buon umore. E Mitch Brightmore si presenta nella classe Prestige come campione del mondo SuperEnduro Junior dello scorso anno. Ci sono di nuovo molti buoni piloti al via".

'Mani' è particolarmente impaziente di partecipare alla sua gara di casa, il SuperEnduro Grand Prix Germany del 6 gennaio 2024 a Riesa: "È bello avere una prova del Campionato del Mondo SuperEnduro anche in Germania. Ci sono stato l'anno scorso, solo per uno stand di merchandising e per raccogliere fondi per una buona causa. È stata comunque una grande esperienza per me. Ora sono curioso di vedere come sarà quando sarò di nuovo al via. Sono sicuro che sarà fantastico".

Billy Bolt è naturalmente anche pieno di aspettative per la nuova stagione indoor: "L'enduro duro è andato bene per me, ma ora sono pronto a tornare al coperto. Come tre volte campione del mondo, ho un po' di pressione in più, ma allo stesso tempo significa che sono abbastanza bravo. Ho una buona base tecnica e la mia esperienza mi aiuta a cercare linee diverse e a leggere bene la pista. Allo stesso tempo, sono abbastanza aggressivo e riesco a reagire bene alle diverse situazioni. Come gli altri piloti stanno migliorando, anche io devo continuare a migliorare. Mi sono allenato duramente e ho lavorato molto con la squadra e sulla moto per essere sicuro di poter dare il meglio nella nuova stagione".

Per la prima volta, Bolt avrà anche una gara di casa nell'ambito del Campionato del Mondo SuperEnduro. "Il fatto che l'ultimo round si svolga a Newcastle è ovviamente molto speciale per me", ha detto l'inglese. "Sono cresciuto a pochi chilometri dallo stadio, quindi per me sarà una vera e propria partita di casa. Spero di poter festeggiare il mio quarto titolo di campione del mondo SuperEnduro con i tifosi britannici".

Mentre un altro tedesco gareggerà nella massima classe Prestige con Tim Apolle di Billroda in Sassonia-Anhalt, che si è fatto valere nell'enduro cross statunitense, Black-Red-Gold ha un ferro caldo nel campionato del mondo Junior con Milan Schmüser dalla Germania settentrionale (terzo nel campionato del mondo nel 2022 e 2023).

La stagione 2023/2024 prevede sette gare. L'apertura della stagione, sabato prossimo, 25 novembre, a Lievin, in Francia(LIVE STREAM), sarà seguita da un'altra gara il 9 dicembre a Cracovia, in Polonia.

Il nuovo anno inizierà in modo brillante per gli appassionati tedeschi con il SuperEnduro di Riesa, sabato 6 gennaio. Seguiranno le gare di Cluj (Romania) (20 gennaio), Budapest (Ungheria) (3 febbraio) e Sofia (Bulgaria) (24 febbraio). La finale di Newcastle, citata da Bolt, si svolgerà il 2 marzo.

Ci sarà una prima all'apertura della stagione: Dopo che il sei volte campione del mondo di SuperEnduro Taddy Blazusiak non è riuscito a concordare un prolungamento del contratto con il suo ultimo datore di lavoro GASGAS, sabato correrà per la prima volta con una moto elettrica in una prova del campionato mondiale di SuperEnduro nella classe Prestige con una Stark Future.