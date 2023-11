Campeonato do Mundo de SuperEnduro: Lettenbichler ataca o gigante Bolt

A temporada 2023/2024 do Campeonato do Mundo de SuperEnduro arranca no próximo sábado, com o alemão Manuel Lettenbichler finalmente de volta ao início. Conseguirá o bicampeão de hard enduro ultrapassar o rei do indoor Billy Bolt?

Quando o Campeonato do Mundo de SuperEnduro arrancar no próximo sábado em Lievin, no nordeste de França, todos esperam a continuação do longo duelo entre Manuel Lettenbichler e Billy Bolt. O bávaro ao serviço da Equipa Red Bull KTM é agora bicampeão do mundo de Hard Enduro e venceu os seis eventos deste ano. O seu rival britânico da Team Husqvarna Factory Racing foi o primeiro campeão de Hard Enduro em 2021 e é considerado quase imbatível no SuperEnduro há quatro anos.

Depois de Lettenbichler ter competido pela última vez no SuperEnduro no final de 2021, embora tenha agora regressado à forma mais compacta de corridas de enduro duro, em parte devido a lesões e em parte por sua própria vontade, tendo desistido dos espectáculos indoor com largadas em massa e obstáculos artificiais nos últimos invernos.

O Campeão do Mundo Júnior de 2016 foi recentemente igual a Bolt, pelo que os fãs do SuperEnduro esperam que ele seja finalmente um verdadeiro concorrente do anterior dominador da cena. Numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, Lettenbichler minimizou o assunto: "Vamos ver. É a especialidade dele e ele é muito bom nisso. Se resultar, porque não. Mas acho que vai ser difícil derrubar o rei do SuperEnduro do seu trono."

Lettenbichler não vai, de forma alguma, render-se sem lutar. "É claro que quero dar o meu melhor e ver onde vou parar", enfatizou o ás da KTM. "Já não ando no SuperEnduro há muito tempo, mas antes da minha lesão terminei em segundo e consegui lutar um pouco com o Billy. Por isso estou ansioso por ver como corre. O Jonny Walker também está motivado e de bom humor. E Mitch Brightmore está a chegar à classe Prestige como Campeão do Mundo de SuperEnduro Júnior do ano passado. Há alguns bons pilotos no início novamente."

'Mani' está particularmente ansioso pela sua corrida em casa, o Grande Prémio da Alemanha de SuperEnduro, a 6 de janeiro de 2024, em Riesa: "É bom ter uma ronda do Campeonato do Mundo de SuperEnduro na Alemanha. Estive lá no ano passado, apenas a fazer um stand de merchandising e a recolher dinheiro para uma boa causa. Mesmo assim, foi uma óptima experiência para mim. Agora estou curioso para ver como vai ser quando eu estiver na largada novamente. Tenho a certeza de que vai ser ótimo".

Billy Bolt também está, naturalmente, cheio de expetativa para a nova época de indoor: "O hard enduro correu bem para mim, mas agora estou pronto para voltar ao indoor. Como tricampeão mundial, tenho um pouco mais de pressão, mas ao mesmo tempo isso significa que sou muito bom nisso. Tenho uma boa base técnica e a minha experiência ajuda-me a procurar linhas diferentes e a ler bem a pista. Ao mesmo tempo, sou bastante agressivo e consigo reagir bem a diferentes situações. Tal como os outros pilotos estão a melhorar, eu também preciso de continuar a melhorar. Tenho treinado muito e trabalhado muito com a equipa e na moto para garantir que posso dar o meu melhor na nova época."

Pela primeira vez, Bolt também terá uma corrida em casa como parte do Campeonato do Mundo de SuperEnduro. "O facto de a última ronda ter lugar em Newcastle é obviamente muito especial para mim", disse o inglês. "Cresci a poucos quilómetros do estádio, por isso vai ser um verdadeiro jogo em casa para mim. Espero poder celebrar o meu quarto título do Campeonato do Mundo de SuperEnduro com os fãs britânicos."

Enquanto outro alemão vai competir na classe Prestige de topo com Tim Apolle, de Billroda, na Saxónia-Anhalt, que se tem destacado no enduro cross dos EUA, a Black-Red-Gold tem um ferro quente no fogo na classe Junior do Campeonato do Mundo com Milan Schmüser, do norte da Alemanha (terceiro no Campeonato do Mundo em 2022 e 2023).

A época 2023/2024 é composta por sete provas. A abertura da temporada no próximo sábado, 25 de novembro, em Lievin, França(LIVE STREAM), será seguida por outra corrida este ano, em 9 de dezembro, em Cracóvia, na Polónia.

O novo ano terá o seu habitual início brilhante para os fãs alemães com o SuperEnduro em Riesa, no sábado, 6 de janeiro. Seguem-se as corridas em Cluj (Roménia) (20 de janeiro), Budapeste (Hungria) (3 de fevereiro) e Sofia (Bulgária) (24 de fevereiro). A final em Newcastle, mencionada por Bolt, terá lugar a 2 de março.

Haverá uma estreia na abertura da época: Depois de o hexacampeão do mundo de SuperEnduro, Taddy Blazusiak, não ter conseguido chegar a acordo com o seu último empregador, a GASGAS, sobre o prolongamento do contrato, vai correr pela primeira vez com uma bicicleta eléctrica numa ronda do Campeonato do Mundo de SuperEnduro na classe Prestige, no sábado, com uma Stark Future.