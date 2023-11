Escándalo de la FIM en Lievin: prohibidas las E-bikes en SuperEnduro

Este sábado, el Campeonato del Mundo de SuperEnduro da el pistoletazo de salida a su temporada 2023/2024 en Lievin, Francia, y debería haberlo hecho con un estreno. Pero fiddlesticks. Una vez más, la Federación Mundial de Motociclismo de la FIM ha jugado un papel poco glorioso y ha conseguido impedir a toda prisa el debut de una moto eléctrica en la serie indoor de los granos. A puerta cerrada en el paddock de la radio, se rumoreaba que un competidor había utilizado aparentemente su influencia entre bastidores.

El seis veces campeón del mundo Taddy Blazusiak se encuentra en el otoño de su carrera deportiva y habría causado un gran revuelo con el estreno de una moto eléctrica en el Campeonato del Mundo de SuperEnduro y también habría dado una mano de pintura verde al automovilismo en su conjunto.

Después de que no pudiera acordar una prórroga de contrato con su último empleador GASGAS (Pierer Mobility Group) y fuera liberado anticipadamente de su contrato, el polaco se acopló al fabricante estadounidense de motos eléctricas Stark y quiso poner por primera vez una e-bike detrás de la puerta de salida en la máxima categoría "Prestige".

Todo estaba listo para ello: La aprobación y la categorización del departamento de Enduro de la FIM estaban disponibles por correo electrónico. Sin embargo, el jueves anterior al evento, el equipo 'Stark Future Racing' fue informado de la nueva normativa, que establecía que las e-bikes no estarían autorizadas a tomar la salida. Blazusiak declaró a SPEEDWEEK.com tras su llegada a Lievin: "No sé qué ha pasado. Soy un piloto y estoy aquí para correr. Mi equipo tenía permiso para correr y la moto estaba autorizada por la FIM. Esta semana, de repente, ha habido nuevas normas. Se comunicaron al equipo el jueves por la noche y dijeron que la moto no estaba autorizada. Por supuesto, es una situación inaceptable".

Continuó: "Yo vine aquí, el equipo vino aquí y ahora no se nos permite correr. Es un desastre absoluto para mi equipo, para mí, para los patrocinadores, para el deporte en su conjunto, para los aficionados, simplemente para todos".

Como explicó Blazusiak, esta incomprensible decisión no es especialmente favorable para el desarrollo del deporte, el desarrollo de nuevos grupos de aficionados, etc. El hecho de que se ofenda de esta manera a la industria comprometida también puede suponer un revés para el futuro de las motos eléctricas en el automovilismo.

Después de que a Taddy Blazusiak se le permitiera dar unas vueltas al circuito ya terminado para la producción de una película promocional con el permiso del promotor del Campeonato del Mundo, ABC Communication, que primero se mostró encantado y luego consternado por los últimos acontecimientos, hizo las maletas y viajó a casa. A pesar de ello, continuará las pruebas a partir del lunes.

En pruebas anteriores, el piloto de 40 años comparó la moto eléctrica con una moto de combustión convencional y logró tiempos casi idénticos. Sin embargo, la e-bike tiene una aceleración endiablada, pero un peso significativamente mayor. Comentó: "Soy un corredor y me gustan todos los tipos de moto, ya sean de dos tiempos, de cuatro tiempos o eléctricas. Pero tuve que cambiar bastante mi estilo de pilotaje con la e-bike".

Por supuesto, el Director de Carrera de Stark, Sebastien Tortelli, que ha estado involucrado en el desarrollo de las e-bikes de Stark durante dos años, al principio incluso como piloto de pruebas, también tenía una opinión sobre la cancelación a corto plazo, que expresó a SPEEDWEEK.com de la siguiente manera: "Nos dijeron que los problemas de seguridad eran la razón por la que no se nos permitía correr, pero tenemos todo tipo de certificados. Esto es un fracaso inaceptable para nosotros y un absoluto paso atrás para el deporte".

Taddy Blazusiak disputará su carrera de casa en Cracovia dentro de quince días, y el bicampeón del mundo de motocross (1996 125cc y 1998 250cc) ha declarado: "Taddy se ha puesto en contacto con el Presidente de la FIM, Jorge Viegas, que se encuentra actualmente en la final de MotoGP en Valencia. Ha prometido presionar para que se tome una decisión sobre cómo proceder. Pero creo que la FIM es una organización demasiado grande, no sucederá tan rápido. Tienen el poder de elegir el reglamento adecuado. Pero, para ser sincero, no sé qué pasará. Después de todo, se las arreglaron para decidir algo en la dirección equivocada sólo 24 horas antes de la carrera. Al menos seguiremos preparándonos bien y veremos qué pasa".