Coup de théâtre FIM à Liévin : les e-bikes interdits en SuperEnduro

Ce samedi, le championnat du monde de SuperEnduro débute sa saison 2023/2024 à Liévin, en France, et aurait dû le faire en grande première. Mais c'est raté. Une fois de plus, la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) a joué un rôle peu glorieux et a su empêcher à court terme les débuts d'une moto électrique dans la série de picots indoor. En coulisses, la radio du paddock a fait savoir qu'un concurrent avait apparemment usé de son influence.

Le sextuple champion du monde Taddy Blazusiak se trouve à l'automne de sa carrière de coureur et aurait fait sensation avec la première d'un vélo électrique dans le cadre du championnat du monde SuperEnduro et aurait en outre donné une touche verte au sport automobile en général.

N'ayant pas réussi à s'entendre avec son dernier employeur, GASGAS (Pierer Mobility Group), sur une prolongation de contrat et ayant été libéré prématurément de son contrat, le Polonais s'est arrimé au fabricant américain de vélos électriques Stark et a voulu mettre pour la première fois un vélo électrique derrière la grille de départ dans la catégorie supérieure 'Prestige'.

Tout était prêt pour cela : L'autorisation et la classification de la part du département Enduro de la FIM étaient disponibles par e-mail. Mais le jeudi précédant l'événement, l'équipe 'Stark Future Racing' a été informée d'un nouveau règlement qui stipulait que les vélos électriques ne seraient pas autorisés à prendre le départ. Après son arrivée à Liévin, Blazusiak a déclaré à SPEEDWEEK.com : "Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis un pilote de course et je suis ici pour faire la course. Mon équipe était autorisée à rouler et la moto était homologuée par la FIM. Cette semaine, de nouvelles règles sont apparues. L'équipe a été informée jeudi soir que la moto n'était pas autorisée à rouler. C'est évidemment une situation inacceptable".

Et d'ajouter : "Je suis venu ici, l'équipe est venue ici et maintenant nous ne sommes pas autorisés à rouler. C'est un échec total pour mon équipe, pour moi, pour les sponsors, pour le sport en général, pour les fans, pour tout le monde".

Comme l'a expliqué Blazusiak, cette décision incompréhensible n'est pas très favorable au développement du sport, à la conquête de nouveaux groupes cibles, etc. De plus, le fait que l'industrie engagée soit ainsi mise à l'écart devrait constituer un revers pour l'avenir des motos électriques dans le sport automobile.

Après avoir été autorisé par le promoteur du championnat du monde ABC Communication, tout d'abord ravi puis consterné par les derniers développements, à faire quelques tours sur le circuit déjà prêt pour la réalisation d'un film publicitaire, Taddy Blazusiak a plié bagage et est rentré chez lui. Malgré cela, il continuera à faire des tests à partir de lundi.

Lors de tests précédents, le quadragénaire a bien comparé le vélo électrique à un vélo à combustion traditionnel - et a obtenu des temps à peu près identiques. Il a toutefois constaté que le vélo électrique avait une accélération folle, mais un poids propre nettement plus élevé. Il a déclaré à ce sujet : "Je suis un coureur et j'aime tous les types de motos, qu'elles soient à deux temps, à quatre temps ou électriques. Mais j'ai dû changer complètement de style de conduite avec l'e-bike".

Bien entendu, le directeur de la course Stark, Sebastien Tortelli, qui a suivi le développement des motos électriques Stark depuis deux ans, au début même en tant que pilote d'essai, avait lui aussi son avis sur cette exclusion de dernière minute, qu'il a formulé ainsi pour SPEEDWEEK.com : "On nous a parlé de problèmes de sécurité comme raison de la non-admission à la course, mais nous possédons toutes sortes de certificats. C'est un échec inacceptable pour nous et un recul absolu pour le sport".

Dans deux semaines, Taddy Blazusiak disputera sa course à domicile à Cracovie, ce dont le double champion du monde de motocross (125 cm3 en 1996 et 250 cm3 en 1998) a parlé en ces termes : "Taddy a contacté le président de la FIM, Jorge Viegas, qui se trouve actuellement à Valence pour la finale du MotoGP. Il s'est engagé à vouloir pousser au maximum une décision sur la suite des événements. Mais je pense que la FIM est une trop grande organisation, cela ne se fera pas si vite. Ils ont le pouvoir de choisir les bons règlements. Mais pour être honnête, je ne sais pas ce qui va se passer. Après tout, ils ont réussi à décider quelque chose dans la mauvaise direction seulement 24 heures avant la course. Nous allons au moins continuer à bien nous préparer et nous verrons bien ce qui se passera".