Scandalo FIM a Lievin: vietate le e-bike nel SuperEnduro

Questo sabato, il Campionato del Mondo SuperEnduro dà il via alla stagione 2023/2024 a Lievin, in Francia, e avrebbe dovuto farlo con una prima. Ma non è stato così. Ancora una volta, la Federazione Motociclistica Mondiale FIM ha giocato un ruolo inglorioso ed è riuscita a impedire il debutto di una moto elettrica nella serie indoor dei brufoli con poco preavviso. A porte chiuse, nel paddock della radio, si diceva che un concorrente avesse usato la sua influenza dietro le quinte.

Il sei volte campione del mondo Taddy Blazusiak si trova nell'autunno della sua carriera agonistica e avrebbe fatto scalpore con la prima di una moto elettrica nel Campionato del Mondo SuperEnduro, dando anche una mano di vernice verde all'intero sport motoristico.

Dopo non essere riuscito a concordare un prolungamento del contratto con il suo ultimo datore di lavoro GASGAS (Pierer Mobility Group) ed esserne uscito anticipatamente, il polacco si è messo in contatto con il produttore statunitense di biciclette elettriche Stark e ha voluto mettere per la prima volta una e-bike dietro il cancelletto di partenza nella classe superiore "Prestige".

Tutto era pronto per questo: L'approvazione e la categorizzazione da parte del dipartimento Enduro della FIM erano disponibili via e-mail. Tuttavia, il giovedì prima dell'evento, il team "Stark Future Racing" è stato informato delle nuove norme, che stabilivano che le biciclette elettriche non sarebbero state autorizzate a partire. Blazusiak ha dichiarato a SPEEDWEEK.com dopo il suo arrivo a Lievin: "Non so cosa sia successo. Sono un pilota e sono qui per correre. La mia squadra era autorizzata a correre e la moto era autorizzata dalla FIM. Questa settimana ci sono state improvvisamente delle nuove regole. Sono state comunicate al team giovedì sera e hanno detto che la moto non era autorizzata. Si tratta ovviamente di una situazione inaccettabile".

E ha continuato: "Sono venuto qui, la squadra è venuta qui e ora non siamo autorizzati a correre. È un disastro assoluto per la mia squadra, per me, per gli sponsor, per lo sport nel suo complesso, per i tifosi, semplicemente per tutti".

Come ha spiegato Blazusiak, questa decisione incomprensibile non è particolarmente favorevole allo sviluppo dello sport, allo sviluppo di nuovi gruppi target e così via. Il fatto che l'industria impegnata venga offesa in questo modo rischia di essere una battuta d'arresto anche per il futuro delle moto elettriche nel motorsport.

Dopo che a Taddy Blazusiak è stato permesso di fare alcuni giri del circuito già completato per la produzione di un filmato promozionale con il permesso del promotore del Campionato del Mondo ABC Communication, che è stato prima felice e poi costernato dagli ultimi sviluppi, ha fatto le valigie ed è tornato a casa. A prescindere da ciò, continuerà i test a partire da lunedì.

Nei test precedenti, l'ormai quarantenne ha effettivamente confrontato la bici elettrica con una tradizionale bici a combustione, ottenendo tempi quasi identici. Tuttavia, la e-bike ha un'accelerazione pazzesca, ma un peso significativamente maggiore. Ha commentato: "Sono un pilota e mi piacciono tutti i tipi di moto, a due tempi, a quattro tempi o elettriche. Ma con la e-bike ho dovuto cambiare parecchio il mio stile di guida".

Naturalmente, anche il direttore di gara di Stark Sebastien Tortelli, che è stato coinvolto nello sviluppo delle e-bike Stark per due anni, inizialmente anche come collaudatore, ha avuto un'opinione sulla cancellazione a breve termine, che ha espresso a SPEEDWEEK.com come segue: "Ci è stato detto che i problemi di sicurezza erano la ragione per cui non ci è stato permesso di correre, ma abbiamo tutti i tipi di certificati. Questo è un fallimento inaccettabile per noi e un passo indietro assoluto per lo sport".

La gara di casa di Taddy Blazusiak a Cracovia si terrà tra quindici giorni, e il due volte campione del mondo di motocross (1996 125cc e 1998 250cc) ha dichiarato: "Taddy ha contattato il Presidente della FIM Jorge Viegas, attualmente impegnato nella finale del MotoGP a Valencia. Ha promesso di insistere per ottenere una decisione su come procedere. Ma credo che la FIM sia un'organizzazione troppo grande, non accadrà così rapidamente. Hanno il potere di scegliere i regolamenti giusti. Ma ad essere onesti, non so cosa succederà. Dopo tutto, sono riusciti a decidere qualcosa nella direzione sbagliata solo 24 ore prima della gara. Continueremo almeno a prepararci bene e vedremo cosa succederà".