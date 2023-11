Escândalo da FIM em Lievin: proibidas as bicicletas eléctricas no SuperEnduro

Taddy Blazusiak queria fazer uma estreia mundial com a bicicleta eléctrica Stark Future na abertura da temporada 2023/24 do Campeonato do Mundo de SuperEnduro. A FIM impediu-o a curto prazo e com uma justificação frágil.

Este sábado, o Campeonato do Mundo de SuperEnduro dá início à época 2023/2024 em Lievin, França, e deveria tê-lo feito com uma estreia. Mas, bolas. Mais uma vez, a Federação Mundial de Motociclismo da FIM desempenhou um papel inglório e conseguiu impedir a estreia de uma bicicleta elétrica na série de espinhas indoor em curto prazo. À porta fechada, no paddock da rádio, corria o rumor de que um concorrente tinha aparentemente usado a sua influência nos bastidores.

O hexacampeão mundial Taddy Blazusiak está no outono da sua carreira de piloto e teria causado uma grande agitação com a estreia de uma bicicleta eléctrica no Campeonato do Mundo de SuperEnduro, além de ter dado ao desporto motorizado como um todo uma camada de tinta verde.

Depois de não ter conseguido chegar a acordo com o seu último empregador GASGAS (Pierer Mobility Group) sobre uma prorrogação do contrato e de ter sido dispensado mais cedo, o polaco entrou em contacto com o fabricante de bicicletas eléctricas norte-americano Stark e quis colocar pela primeira vez uma e-bike atrás do portão de partida na classe de topo "Prestige".

Estava tudo pronto para o efeito: A aprovação e a categorização do departamento de Enduro da FIM estavam disponíveis por correio eletrónico. No entanto, na quinta-feira anterior ao evento, a equipa "Stark Future Racing" foi informada dos novos regulamentos, que determinavam que as e-bikes não seriam autorizadas a partir. Blazusiak disse ao SPEEDWEEK.com após a sua chegada a Lievin: "Não sei o que aconteceu. Sou um piloto e estou aqui para correr. A minha equipa foi autorizada a correr e a moto foi autorizada pela FIM. Esta semana, de repente, surgiram novos regulamentos. Estes foram comunicados à equipa na quinta-feira à noite e eles disseram que a moto não estava autorizada. É claro que é uma situação inaceitável".

Ele continuou: "Eu vim aqui, a equipa veio aqui e agora não estamos autorizados a correr. Isto é um desastre absoluto para a minha equipa, para mim, para os patrocinadores, para o desporto como um todo, para os fãs, simplesmente para todos."

Como explicou Blazusiak, esta decisão incompreensível não é particularmente favorável ao desenvolvimento do desporto, ao desenvolvimento de novos grupos-alvo, etc. O facto de a indústria comprometida estar a ser ofendida desta forma também é suscetível de ser um revés para o futuro das motos eléctricas no desporto motorizado.

Depois de Taddy Blazusiak ter sido autorizado a dar algumas voltas ao circuito já concluído para a produção de um filme promocional com a autorização do promotor do Campeonato do Mundo, a ABC Communication, que ficou inicialmente encantado e depois desanimado com os últimos desenvolvimentos, fez as malas e regressou a casa. Apesar disso, vai continuar a testar a partir de segunda-feira.

Em testes anteriores, o piloto de 40 anos comparou a bicicleta eléctrica com uma bicicleta de combustão convencional - e conseguiu tempos quase idênticos. No entanto, a e-bike tem uma aceleração insana, mas um peso significativamente maior. Ele comentou: "Sou um piloto e gosto de todos os tipos de motos, sejam elas a dois tempos, a quatro tempos ou eléctricas. Mas tive de mudar bastante o meu estilo de condução com a e-bike."

Naturalmente, o Diretor de Corrida da Stark, Sebastien Tortelli, que esteve envolvido no desenvolvimento das e-bikes Stark durante dois anos, inicialmente até como piloto de testes, também teve uma opinião sobre o cancelamento a curto prazo, que expressou à SPEEDWEEK.com da seguinte forma: "Foi-nos dito que as preocupações com a segurança eram a razão para não sermos autorizados a correr, mas temos todos os tipos de certificados. Isto é um fracasso inaceitável para nós e um retrocesso absoluto para o desporto".

A corrida em casa de Taddy Blazusiak, em Cracóvia, está a chegar dentro de duas semanas, e o bicampeão mundial de motocross (1996 125cc e 1998 250cc) disse o seguinte: "Taddy contactou o Presidente da FIM, Jorge Viegas, que está atualmente na final do MotoGP em Valência. Ele prometeu pressionar para que seja tomada uma decisão sobre como proceder. Mas penso que a FIM é uma organização demasiado grande, não vai acontecer assim tão depressa. Eles têm o poder de escolher os regulamentos correctos. Mas para ser honesto, não sei o que vai acontecer. Afinal de contas, conseguiram decidir algo na direção errada apenas 24 horas antes da corrida. Pelo menos vamos continuar a preparar-nos bem e ver o que acontece."