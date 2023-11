Campeonato del Mundo de SuperEnduro: Bolt en cabeza, Letti necesita recuperar terreno

Tras el perfecto triunfo de Manuel Lettenbichler en el Campeonato del Mundo de Enduro Duro 2023, los aficionados esperaban que el piloto oficial de KTM fuera capaz al menos de inquietar al tricampeón del mundo Billy Bolt en su regreso a la competición en pista cubierta. Sin embargo, no fue así en el inicio del Campeonato del Mundo de SuperEnduro 2023/2024 en Lievin, al noreste de Francia. El piloto oficial británico de Husqvarna continuó como tantas veces en las últimas tres temporadas: Con victorias en todas las sesiones puntuables, en otras palabras, otra barrida sin problemas.

Manuel Lettenbichler fue Campeón del Mundo Junior de SuperEnduro en 2016 y corrió por última vez en esta serie en 2021. Por aquel entonces, estaba más o menos a la altura de Bolt, pero ahora el enduro duro es exactamente lo suyo, lo que demostró de forma impresionante ganando seis de seis carreras posibles en 2023 y defendiendo con éxito su título. Este invierno, cumplió los deseos de su empleador, KTM, y volvió al salón.

Como piloto más rápido en las dos tandas de entrenamientos, Bolt ganó inicialmente la Superpole en la prueba principal y se aseguró así los tres primeros puntos del campeonato mundial de la nueva temporada en la máxima categoría Prestige. En las tres mangas de seis minutos más una vuelta, también estuvo en una clase propia y relegó al subcampeón del Campeonato de Endurocross de EE.UU., su compatriota Jonny Walker, al segundo puesto. El dominador obtuvo inicialmente una ventaja de más de 20 segundos sobre el piloto de Beta y posteriormente de más de 13 y 14 segundos respectivamente. William Hoare completó el podio totalmente británico con un 5º, 4º y 3º puesto.

"Ha sido una buena noche. Quizás todavía estaba un poco oxidado, pero estoy muy contento con la victoria. Tras el final del Campeonato del Mundo de Enduro Duro no había mucho tiempo para prepararme para el SuperEnduro. Pero obviamente aproveché bien mi tiempo en España", declaró Bolt a SPEEDWEEK.com tras dedicar mucho tiempo a los aficionados que se habían acercado a la pista al final de la prueba.

Al decir que se sentía mejor cada vez que salía y que seguiría intensificando sus entrenamientos, demasiado cortos para su gusto, sonó como una amenaza. "Quiero ser aún más fuerte y tener más confianza en Polonia (segunda carrera, el 9 de diciembre, el autor)", añadió.

Por detrás del polaco Dominik Olszowy y del español Alfredo Gómez Cantero, Lettenbichler sólo pudo ser sexto en la general como consecuencia de algunas caídas que le provocaron lesiones: "Cometí demasiados errores y no rodé limpiamente. He tenido que luchar con la moto y quizás he sido demasiado amistoso en las batallas por las posiciones. Así que no pasa nada. Eso no se puede cambiar".

Cuando se le preguntó dónde se veía en las carreras restantes, el bávaro dijo: "¿En el podio? Si sale bien, estaría muy bien. Lo haré lo mejor que pueda, pero los chicos son muy rápidos. Pero también hay que tener en cuenta que muchos pilotos se han especializado en SuperEnduro y no hacen otra cosa, por ejemplo en Estados Unidos. Mi enfoque era diferente".

Tras el final del Campeonato del Mundo de Hard Enduro, quedaban tres semanas para el inicio de la temporada de SuperEnduro. "Me tomé una semana de descanso porque lo necesitaba. Si alguien puede prepararse durante tres meses, eso es obviamente algo completamente diferente. Pero no puedo cambiarlo. Estoy un poco decepcionado, pero eso forma parte del deporte. Sin embargo, creo que volveré a subir al podio. Polonia es una nueva pista y una nueva carrera, ya veremos", dijo Letti, mirando al futuro.

Tim Apolle, de Finne (Sajonia-Anhalt), se mostró satisfecho con las posiciones 11, 7 y 10, así como con el 10º puesto en la general.

En la categoría junior, el israelí Suff Sella también ganó las tres mangas y subió al podio a la británica Ashley Brightmore y al húngaro Roland Liszka. Milan Schmüser, de Tensfeld, terminó cuarto.

Clasificación del Campeonato del Mundo de Prestigio tras 1 de 7 mangas:

1º Billy Bolt (GB), Husqvarna, 63 puntos

2º Jonny Walker (GB), Beta, 53 (-10)

3º William Hoare (GB), Beta, 39 (-24)

4º Dominik Olszowy (PL), Rieju, 35 (-28)

5º Alfredo Gómez (E), Rieju, 34 (-29)

6º Manuel Lettenbichler (D), KTM, 32 (-31)

7º Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 25 (-38)

8º Diogo Vieira (P), GASGAS, 24 (-39)

9º Norbert Zsigovits (H), KTM, 24 (-39)

10º Tim Apolle (D), Beta, 21 (-42)