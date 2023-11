Championnat du monde de Super Enduro : Bolt au top, Letti à rattraper

Après le triomphe parfait de Manuel Lettenbichler lors du Championnat du monde d'enduro dur 2023, les fans espéraient que le pilote d'usine KTM serait en mesure d'inquiéter au moins un peu le triple champion du monde Billy Bolt lors de son retour en salle. Ce ne fut pas le cas lors du coup d'envoi du championnat du monde de SuperEnduro 2023/2024 à Liévin, dans le nord-est de la France. Le pilote d'usine britannique Husqvarna a continué à faire ce qu'il a fait à plusieurs reprises au cours des trois dernières saisons : Avec des victoires dans toutes les sessions qui rapportent des points, c'est-à-dire un nouveau passage en douceur.

Manuel Lettenbichler a été champion du monde junior de SuperEnduro en 2016 et a couru pour la dernière fois dans cette série en 2021. À l'époque, il était assez proche de Bolt, mais entre-temps, l'enduro dur est devenu sa tasse de thé, ce qu'il a démontré de manière impressionnante en remportant six victoires sur six possibles cette saison 2023 et en défendant son titre avec succès. Cet hiver, il a répondu au souhait de son employeur KTM et est retourné en salle.

Le plus rapide lors des deux manches d'entraînement, Bolt a d'abord remporté la Superpole lors de l'événement principal, s'emparant ainsi des trois premiers points du championnat du monde de la nouvelle saison de la catégorie supérieure Prestige. Lors des trois manches de six minutes plus un tour, il s'est également distingué en reléguant son compatriote Jonny Walker, vice-champion du championnat américain d'endurocross, à la deuxième place. Le dominateur avait d'abord plus de 20 secondes d'avance sur le pilote Beta, puis plus de 13 et 14 secondes. William Hoare a complété le podium entièrement britannique avec ses 5e, 4e et 3e places.

"C'était une bonne nuit. J'étais peut-être encore un peu rouillé, mais je suis très heureux de cette victoire. Après la fin du championnat du monde d'enduro dur, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer au SuperEnduro. Mais j'ai visiblement bien utilisé mon temps en Espagne", a déclaré Bolt à SPEEDWEEK.com, après avoir consacré beaucoup de temps aux fans qui s'étaient avancés sur la piste à la fin de l'épreuve.

En disant qu'il se sentait mieux à chaque fois qu'il sortait et qu'il allait continuer à intensifier l'entraînement, trop court à son goût, cela sonnait comme une menace. "Je veux être encore plus fort et plus sûr en Pologne (deuxième manche le 9 décembre - l'auteur)", a-t-il ajouté.

Derrière le Polonais Dominik Olszowy et l'Espagnol Alfredo Gomez Cantero, Lettenbichler n'a terminé que sixième au classement général suite à quelques chutes qui lui ont causé des blessures : "J'ai fait trop d'erreurs et je n'ai pas skié proprement. J'ai dû me battre avec la moto et j'ai peut-être été un peu trop gentil dans les combats de position. De ce point de vue, c'est correct. On ne peut pas changer ça".

A la question de savoir où il se voyait pour les autres courses, le Bavarois a répondu : "Le podium ? Si cela fonctionne, ce serait bien sûr bien. Je vais faire de mon mieux, mais les gars sont vraiment rapides. Mais il faut aussi tenir compte du fait que de nombreux pilotes se sont spécialisés dans le SuperEnduro et ne font plus rien d'autre - par exemple aux Etats-Unis. Dans mon cas, la focalisation était différente".

Après la fin du championnat du monde d'enduro dur, il restait trois semaines avant le début de la saison de SuperEnduro. "Sur cette période, j'ai fait une semaine de pause, car j'en avais besoin. Si quelqu'un peut se préparer pendant trois mois, c'est évidemment très différent. Mais je ne peux rien y faire. Je suis un peu déçu, mais cela fait partie du sport. Je pense toutefois que le podium devrait être à nouveau à ma portée. En Pologne, il y a un nouveau circuit et une nouvelle course, nous verrons bien", a déclaré Letti en regardant déjà vers l'avenir.

Tim Apolle, de Finne en Saxe-Anhalt, était satisfait de ses 11e, 7e et 10e places dans les manches et de sa 10e place au classement général.

Dans la catégorie junior, l'Israélien Suff Sella a également remporté les trois heats et a emmené le Britannique Ashley Brightmore et le Hongrois Roland Liszka sur le podium. Milan Schmüser de Tensfeld a terminé quatrième.

Classement du championnat du monde Prestige après 1 des 7 manches :

1. Billy Bolt (GB), Husqvarna, 63 points

2. Jonny Walker (GB), Beta, 53 (-10)

3. William Hoare (GB), Beta, 39 (-24)

4. Dominik Olszowy (PL), Rieju, 35 (-28)

5. Alfredo Gomez (E), Rieju, 34 (-29)

6. Manuel Lettenbichler (D), KTM, 32 (-31)

7. Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 25 (-38)

8. Diogo Vieira (P), GASGAS, 24 (-39)

9. Norbert Zsigovits (H), KTM, 24 (-39)

10. Tim Apolle (D), Beta, 21 (-42)