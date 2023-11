Campionato del mondo SuperEnduro: Bolt in testa, Letti deve recuperare il ritardo

L'apertura del Campionato del Mondo SuperEnduro in Francia è stata un'altra lezione di Billy Bolt per la concorrenza. Manuel Lettenbichler ha rovinato il suo ritorno al coperto con alcuni errori.

Dopo il trionfo perfetto di Manuel Lettenbichler nel Campionato del Mondo di Hard Enduro 2023, i fan speravano che il pilota ufficiale KTM sarebbe stato in grado di sconvolgere almeno il tre volte campione del mondo Billy Bolt nel suo ritorno al coperto. Tuttavia, non è stato così al via del Campionato del Mondo SuperEnduro 2023/2024 a Lievin, nel nord-est della Francia. Il pilota britannico di Husqvarna ha continuato come ha fatto spesso nelle ultime tre stagioni: Con le vittorie in tutte le sessioni di assegnazione dei punti, in altre parole un'altra vittoria senza problemi.

Manuel Lettenbichler è stato campione del mondo SuperEnduro Junior nel 2016 e ha gareggiato per l'ultima volta in questa serie nel 2021. All'epoca era praticamente alla pari con Bolt, ma ora l'enduro duro è esattamente la sua specialità, come ha dimostrato in modo impressionante con sei vittorie su sei possibili nel 2023 e la difesa del suo titolo. Quest'inverno ha assecondato la volontà del suo datore di lavoro KTM ed è tornato in sala.

Essendo stato il pilota più veloce in entrambe le prove, Bolt ha vinto inizialmente la Superpole nell'evento principale, assicurandosi così i primi tre punti del campionato mondiale della nuova stagione nella massima categoria Prestige. Ha fatto valere la sua classe anche nelle tre manche da sei minuti più un giro, relegando il secondo classificato del Campionato statunitense di Endurocross, il connazionale Jonny Walker, al secondo posto in ciascuna manche. Il dominatore ha avuto inizialmente un vantaggio di oltre 20 secondi sul pilota Beta e poi di oltre 13 e 14 secondi rispettivamente. William Hoare ha completato il podio tutto britannico con il 5°, 4° e 3° posto.

"È stata una bella serata. Forse ero ancora un po' arrugginito, ma sono molto contento della vittoria". Dopo la fine del Campionato del Mondo di Hard Enduro non c'è stato molto tempo per prepararsi al SuperEnduro. Ma ovviamente ho sfruttato bene il tempo trascorso in Spagna", ha dichiarato Bolt a SPEEDWEEK.com, dopo aver dedicato molto tempo ai fan che si erano fatti strada in pista al termine dell'evento.

Dicendo che si sentiva meglio ogni volta che usciva e che avrebbe continuato a intensificare gli allenamenti, troppo brevi per i suoi gusti, è suonato come una minaccia. "Voglio essere ancora più forte e fiducioso in Polonia (seconda gara il 9 dicembre - l'autore)", ha aggiunto.

Dietro al polacco Dominik Olszowy e allo spagnolo Alfredo Gomez Cantero, Lettenbichler si è piazzato solo sesto in classifica generale a causa di alcune cadute che hanno provocato un infortunio: "Ho commesso troppi errori e non ho corso in modo pulito. Ho dovuto lottare con la moto e forse sono stato un po' troppo amichevole nelle battaglie di posizione. Va bene così. Non si può cambiare".

Quando gli è stato chiesto dove si vede nelle gare rimanenti, il bavarese ha detto: "Podio? Se dovesse andare bene, sarebbe ovviamente bello. Farò del mio meglio, ma i ragazzi sono molto veloci. Ma bisogna anche considerare che molti corridori si sono specializzati nel SuperEnduro e non fanno altro, ad esempio negli Stati Uniti. Il mio obiettivo era diverso".

Dopo la fine del Campionato del Mondo di Hard Enduro, mancavano tre settimane all'apertura della stagione del SuperEnduro. "Mi sono preso una settimana di pausa perché ne avevo bisogno. Se qualcuno può prepararsi per tre mesi, è ovviamente qualcosa di completamente diverso. Ma non posso cambiare le cose. Sono un po' deluso, ma questo fa parte dello sport. Tuttavia, penso che il podio dovrebbe essere di nuovo nelle mie possibilità. La Polonia è una nuova pista e una nuova gara, vediamo", ha detto Letti, guardando al futuro.

Tim Apolle, di Finne in Sassonia-Anhalt, si è accontentato delle posizioni di manche 11, 7 e 10 e del 10° posto assoluto.

Nella classe juniores, l'israeliano Suff Sella ha vinto tutte e tre le manche e ha portato sul podio il britannico Ashley Brightmore e l'ungherese Roland Liszka. Milan Schmüser di Tensfeld è arrivato quarto.

Classifica del Campionato del mondo Prestige dopo 1 delle 7 manche:

1° Billy Bolt (GB), Husqvarna, 63 punti

2° Jonny Walker (GB), Beta, 53 (-10)

3° William Hoare (GB), Beta, 39 (-24)

4° Dominik Olszowy (PL), Rieju, 35 (-28)

5° Alfredo Gomez (E), Rieju, 34 (-29)

6° Manuel Lettenbichler (D), KTM, 32 (-31)

7° Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 25 (-38)

8° Diogo Vieira (P), GASGAS, 24 (-39)

9° Norbert Zsigovits (H), KTM, 24 (-39)

10° Tim Apolle (D), Beta, 21 (-42)