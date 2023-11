Campeonato do Mundo de SuperEnduro: Bolt lidera, Letti tem de recuperar o atraso

A abertura do Campeonato do Mundo de SuperEnduro em França foi mais uma lição de Billy Bolt para a competição. Manuel Lettenbichler estragou o seu regresso ao indoor com alguns erros.

Depois do triunfo perfeito de Manuel Lettenbichler no Campeonato do Mundo de Hard Enduro de 2023, os fãs esperavam que o piloto de fábrica da KTM fosse capaz de, pelo menos, perturbar o tricampeão do mundo Billy Bolt no seu regresso a casa. No entanto, não foi esse o caso no início do Campeonato do Mundo de SuperEnduro 2023/2024 em Lievin, no nordeste de França. O piloto britânico da Husqvarna prosseguiu como tem feito com tanta frequência nas últimas três épocas: Com vitórias em todas as sessões de pontuação, por outras palavras, mais uma vitória tranquila.

Manuel Lettenbichler foi Campeão Mundial Júnior de SuperEnduro em 2016 e correu pela última vez nesta série em 2021. Nessa altura, estava praticamente ao mesmo nível de Bolt, mas agora o hard enduro é exatamente a sua especialidade, o que demonstrou de forma impressionante ao vencer seis das seis corridas possíveis em 2023 e ao defender com sucesso o seu título. Este inverno, cumpriu os desejos do seu empregador KTM e regressou à pista.

Como o piloto mais rápido em ambos os treinos, Bolt venceu a Superpole no evento principal e, assim, garantiu os primeiros três pontos do campeonato mundial da nova temporada na categoria de topo Prestige. Nas três mangas de seis minutos mais uma volta, também esteve numa classe própria e relegou o segundo classificado do Campeonato de Endurocross dos EUA, o seu compatriota Jonny Walker, para o segundo lugar. O dominador teve inicialmente uma vantagem de mais de 20 segundos sobre o piloto da Beta e depois mais de 13 e 14 segundos, respetivamente. William Hoare completou o pódio totalmente britânico com o 5º, 4º e 3º lugar.

"Foi uma boa noite. Talvez ainda estivesse um pouco enferrujado, mas estou muito contente com a vitória. Após o final do Campeonato do Mundo de Hard Enduro não houve muito tempo para preparar o SuperEnduro. Mas é óbvio que aproveitei bem o tempo que passei em Espanha", disse Bolt ao SPEEDWEEK.com, depois de dedicar muito tempo aos fãs que entraram na pista no final do evento.

Ao dizer que se sentia melhor cada vez que saía e que iria continuar a intensificar os treinos, que eram demasiado curtos para o seu gosto, soou a ameaça. "Quero estar ainda mais forte e confiante na Polónia (segunda prova a 9 de dezembro - o autor)", acrescentou.

Atrás do polaco Dominik Olszowy e do espanhol Alfredo Gomez Cantero, Lettenbichler terminou apenas em sexto lugar da geral, devido a algumas quedas que provocaram lesões: "Cometi demasiados erros e não pedalei de forma limpa. Tive de lutar com a mota e talvez tenha sido demasiado amigável nas lutas pelas posições. Mas não faz mal. Não se pode mudar isso".

Quando lhe perguntaram onde se vê nas restantes corridas, o bávaro disse: "Pódio? Se isso resultar, seria obviamente bom. Vou dar o meu melhor, mas os rapazes são muito rápidos. Mas também temos de ter em conta que muitos pilotos se especializaram no SuperEnduro e não fazem mais nada - por exemplo, nos EUA. O meu objetivo era diferente.

Após o final do Campeonato do Mundo de Hard Enduro, faltavam três semanas para a abertura da época de SuperEnduro. "Tirei uma semana de férias porque precisava. Se alguém consegue preparar-se durante três meses, isso é obviamente algo completamente diferente. Mas não posso mudar isso. Estou um pouco desiludido, mas isso faz parte do desporto. No entanto, penso que o pódio deverá estar novamente nas minhas mãos. A Polónia é uma nova pista e uma nova corrida, vamos ver", disse Letti, olhando para o futuro.

Tim Apolle, de Finne, na Saxónia-Anhalt, ficou satisfeito com as posições 11, 7 e 10 na manga, bem como com o 10º lugar na geral.

Na classe júnior, o israelita Suff Sella também venceu as três mangas e levou o britânico Ashley Brightmore e o húngaro Roland Liszka ao pódio. Milan Schmüser, de Tensfeld, terminou em quarto lugar.

Classificação do Campeonato do Mundo Prestige após 1 de 7 mangas:

1º Billy Bolt (GB), Husqvarna, 63 pontos

2º Jonny Walker (GB), Beta, 53 (-10)

3º William Hoare (GB), Beta, 39 (-24)

4º Dominik Olszowy (PL), Rieju, 35 (-28)

5º Alfredo Gomez (E), Rieju, 34 (-29)

6º Manuel Lettenbichler (D), KTM, 32 (-31)

7º Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 25 (-38)

8º Diogo Vieira (P), GASGAS, 24 (-39)

9º Norbert Zsigovits (H), KTM, 24 (-39)

10º Tim Apolle (D), Beta, 21 (-42)