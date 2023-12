Campeonato del Mundo de SuperEnduro, Cracovia: Bolt en cabeza, Letti mejora

Los mejores pilotos de enduro extremo indoor del mundo se reunieron en Cracovia (Polonia) para disputar la segunda prueba del Campeonato del Mundo de SuperEnduro 2023/2024. Aunque su mejor piloto de la era actual, el británico Billy Bolt, volvió a ganar, su compatriota Jonny Walker le dio aún más caña e incluso ganó una manga.

Después de que el piloto de Husqvarna Factory volviera a sumar los tres puntos especiales con la vuelta más rápida en la Superpole, también ganó la primera manga. Con la salida más rápida, Bolt se puso en cabeza y su rival más fuerte en estos momentos se colocó rápidamente en segunda posición. Sorprendentemente, el piloto de Beta fue capaz de mantenerse a una distancia prudencial, aparentemente sin esfuerzo. Sólo cuando empezaron las vueltas se distanció Bolt, que acabó imponiéndose por algo menos de nueve segundos.

El sustituto polaco del héroe local Dominik Olszowy (el héroe nacional Taddy Blazusiak sigue teniendo prohibido participar con una moto eléctrica de Stark) ocupó la tercera posición por delante de Manuel Lettenbichler hasta aproximadamente la mitad de la carrera, pero luego retrocedió con un error. Sin embargo, el bávaro del equipo Red Bull KTM Factory Racing no pudo aprovecharlo, ya que el británico Will Hoare fue más rápido que él al final y se hizo con el tercer puesto por delante del alemán.

En la segunda manga, Walker avanzó con relativa rapidez desde la segunda fila de la parrilla y se colocó en cabeza antes del ecuador de la carrera. Bolt, por su parte, tardó demasiado. Al llegar inusualmente tarde en segunda posición, se situó a más de diez segundos de Walker y no pudo acercarse más. Sólo cuando su compatriota cayó brevemente pudo alcanzarle, pero nada más. Al final, Walker consiguió terminar con 0,8 segundos de ventaja, infligiendo la primera derrota de Bolt tras 14 victorias consecutivas en eliminatorias. En Riesa, en enero de 2023, fue él mismo quien impidió por última vez que Bolt sumara el máximo de puntos, también en la manga central de la tarde. Hoare volvió a terminar tercero, esta vez por delante de Olszowy y "Letti".

Bolt volvió a organizar a su gusto la tercera y decisiva manga y la ganó por más de 14 segundos, así como el Gran Premio, ambos por delante de Walker. Según declaró posteriormente a SPEEDWEEK.com: "La velocidad de Jonny ha sido realmente buena hoy. Estuvo muy cerca de mí durante mucho tiempo en la primera manga y ganó la segunda. He podido ganar la tercera, y por tanto el Gran Premio, así que estoy contento".

El piloto de Husqvarna continuó: "He mejorado un poco del año pasado a éste. Cometo menos errores y me caigo menos a menudo. Sin embargo, tomé algunas decisiones equivocadas en la segunda manga y tardé demasiado en ponerme delante. Pero también he vuelto a aprender algo. Tengo la Red Plate y otra victoria, todo va muy bien. Pero el gran objetivo es el título mundial. Ahora me relajaré un poco en Navidad y disfrutaré de la vida".

'Mani' terminó tercero por detrás de Walker, lo que aún no era suficiente para el podio del día. Hoare pudo subir a él tras la cuarta posición de la manga, lo que significó que, al igual que dos semanas antes en Lievin (Francia), hubo un podio totalmente británico con la misma alineación. Manuel Lettenbichler no estaba demasiado triste por ello. "En general, el resultado está bien. Cometí menos errores que en Francia, lo que fue mejor", dijo el piloto de KTM en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Todavía estoy demasiado lejos de los dos primeros en cuanto a tiempos por vuelta. A ver qué pasa en mi carrera de casa, en Riesa, a principios de enero".

De momento, Lettenbichler también necesita relajarse. "Ahora me voy de vacaciones. Voy a esquiar y a relajarme. Sobre todo, no voy a montar en moto", subraya el bávaro. "Quiero tomármelo con calma, porque este año hemos tenido muchas cosas que hacer y ha sido muy estresante. La gente lo subestima. Ganar algo de distancia no es malo, desde luego, para volver mejor en el nuevo año".

De cara al futuro, afirma: "Ya tengo ganas de que llegue mi carrera de casa. Pero tengo que seguir mejorando todo lo posible. Sobre todo, la diferencia con los dos primeros ya no debe ser tan grande como aquí. Mi principal problema es que no encuentro un buen ritmo y no me siento cómodo al cien por cien sobre la moto. Realmente necesito cambiar eso. ¡Feliz Navidad a todos los aficionados! Nos vemos el 6 de enero en Riesa".

En la categoría junior, la británica Ashley Brightmore ganó la primera y última manga y fue segunda en la segunda, adjudicándose la victoria del día. El húngaro Roland Liszka fue segundo en la general, seguido del israelí Suff Sella, con lo que el podio de ganadores estuvo ocupado a partes iguales por Lievin y sin embargo mixto. Milan Schmüser, de Tensfeld, desgraciadamente tuvo que perderse la carrera debido a una lesión en el pie que se había hecho en Francia sin saberlo y que sólo le diagnosticaron después. Sin embargo, el medallista de bronce del Campeonato del Mundo del año pasado quiere estar de vuelta en Riesa el primer sábado del nuevo año.

Clasificación del Campeonato del Mundo de Prestigio tras 2 de 7 carreras:

1. Billy Bolt (GB), Husqvarna, 123

2º Jonny Walker (GB), Beta, 109 (-14)

3º William Hoare (GB), Beta, 82 (-41)

4º Manuel Lettenbichler (D), KTM, 71 (-52)

5º Dominik Olszowy (PL), Rieju, 67 (-56)

6º Alfredo Gomez (E), Rieju, 63 (-60)

7º Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 48 (-75)

8º Diogo Vieira (P), GASGAS, 46 (-77)

9º Tim Apolle (D), Beta, 44 (-79)

10º Eddie KARLSSON (S), Husqvarna, 41 (-82)