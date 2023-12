Championnat du monde de Super Enduro, Cracovie : Bolt au top, Letti amélioré

Les meilleurs enduristes extrêmes en salle du monde se sont réunis à Cracovie, en Pologne, pour la deuxième manche du championnat du monde de SuperEnduro 2023/2024. Si le Britannique Billy Bolt, à nouveau le meilleur de l'ère actuelle, a de nouveau gagné, son compatriote Jonny Walker l'a encore plus chauffé en remportant même un heat.

Le pilote Husqvarna Factory a remporté la première manche après avoir réalisé le meilleur tour en Superpole, ce qui lui a valu trois points spéciaux. Grâce au départ le plus rapide, Bolt a pris la tête de la course et son adversaire le plus fort du moment s'est positionné tout aussi rapidement en deuxième position. De manière assez surprenante, le pilote Beta a pu rester à portée de main, apparemment sans effort. Ce n'est qu'au début des dépassements que Bolt s'est détaché pour finalement s'imposer avec près de neuf secondes d'avance.

Le matador local polonais de remplacement Dominik Olszowy (le héros national Taddy Blazusiak reste interdit de participation avec un vélo électrique de Stark) a occupé la troisième place devant Manuel Lettenbichler jusqu'à la mi-course environ, mais a ensuite été distancé par une erreur. Le Bavarois de l'équipe Red Bull KTM Factory Racing n'a toutefois pas réussi à capitaliser sur cette erreur, car c'est finalement le Britannique Will Hoare qui s'est montré plus rapide que lui et a pris la troisième place devant l'Allemand.

Lors de la deuxième séance, Walker a pris la tête de la course assez rapidement depuis la deuxième ligne de départ et a finalement mené avant la mi-course. Bolt, en revanche, a mis trop de temps. Arrivé inhabituellement tard à la deuxième place, il avait plus de dix secondes de retard sur Walker et ne s'est pas non plus rapproché. Ce n'est que lorsque son compatriote s'est brièvement retrouvé à terre qu'il a pu rattraper son retard, mais sans plus. Walker a finalement réussi à conserver 0,8 seconde d'avance, infligeant ainsi à Bolt sa première défaite après 14 victoires consécutives en heat. En janvier 2023, à Riesa, c'est lui-même qui a empêché Bolt de marquer le maximum de points, également lors du heat du milieu de la soirée. Hoare a de nouveau terminé troisième, cette fois devant Olszowy et 'Letti'.

Bolt a de nouveau organisé le troisième et décisif heat comme il l'entendait et l'a remporté avec plus de 14 secondes d'avance, ainsi que le Grand Prix, à chaque fois devant Walker. Il a ensuite déclaré à SPEEDWEEK.com : "La vitesse de Jonny était vraiment bonne aujourd'hui. Il a été très proche de moi pendant longtemps lors de la première manche et a remporté la deuxième. J'ai pu gagner le troisième, et donc le Grand Prix, donc je suis content".

Le pilote Husqvarna poursuit : "J'ai pu m'améliorer un peu entre l'année dernière et celle-ci. Je fais moins d'erreurs et je tombe moins souvent. Néanmoins, j'ai pris quelques mauvaises décisions dans le deuxième heat et j'ai mis trop de temps à remonter. Mais cela m'a aussi permis d'apprendre quelque chose. J'ai la Red Plate et une nouvelle victoire, tout se passe très bien. Mais le grand objectif est le titre de champion du monde. Je vais maintenant me détendre un peu à Noël et profiter de la vie".

Derrière Walker, 'Mani' a terminé troisième, ce qui n'a toutefois pas suffi pour le podium du jour. Hoare a pu monter sur le podium après la quatrième place de la manche, ce qui a donné lieu à un podium entièrement britannique, comme deux semaines plus tôt à Liévin, en France, avec la même composition. Manuel Lettenbichler n'en était pas trop triste. "Dans l'ensemble, le résultat est bon. J'ai fait moins d'erreurs qu'en France, c'était déjà mieux", a déclaré le pilote KTM lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Mais je suis encore trop loin des deux meilleurs pilotes en termes de temps au tour. Voyons ce qui se passe lors de ma course à domicile début janvier à Riesa".

Pour l'instant, Lettenbichler a lui aussi besoin de se détendre. "Je vais prendre un peu de vacances. Je vais faire du ski et me détendre. Je ne vais surtout pas faire de moto", a souligné le Bavarois. "Il faut maintenant que je me repose un peu, car il s'est passé tellement de choses chez nous cette année et c'était très stressant. Les gens sous-estiment cela. Prendre un peu de distance n'est certainement pas une mauvaise chose pour mieux revenir dans la nouvelle année".

En regardant vers l'avenir, il a déclaré : "J'ai hâte de participer à ma course à domicile. Pour cela, je dois continuer à m'améliorer, dans la mesure du possible. Surtout, l'écart avec les deux premiers ne doit plus être aussi important qu'ici. Mon principal problème est que je ne trouve pas un bon rythme et que je ne me sens pas à 100 % à l'aise sur la moto. Je dois absolument changer cela. Joyeux Noël à tous les fans ! Nous nous verrons le 6 janvier à Riesa".

Dans la catégorie junior, le Britannique Ashley Brightmore a remporté le premier et le dernier heat et a terminé deuxième dans le deuxième, ce qui lui a permis de remporter la victoire du jour. Le Hongrois Roland Liszka a terminé deuxième au classement général, suivi de l'Israélien Suff Sella, si bien que le podium était composé d'emblée de Lievin, tout en étant hétéroclite. Milan Schmüser de Tensfeld a malheureusement dû renoncer en raison d'une blessure au pied qu'il s'était infligée à son insu en France et qui n'a été diagnostiquée qu'après. Le troisième des championnats du monde de l'année dernière souhaite toutefois être de retour à Riesa, le premier samedi de la nouvelle année.

Classement du championnat du monde Prestige après 2 des 7 manches :

1. Billy Bolt (GB), Husqvarna, 123

2. Jonny Walker (GB), Beta, 109 (-14)

3. William Hoare (GB), Beta, 82 (-41)

4. Manuel Lettenbichler (D), KTM, 71 (-52)

5. Dominik Olszowy (PL), Rieju, 67 (-56)

6. Alfredo Gomez (E), Rieju, 63 (-60)

7. Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 48 (-75)

8. Diogo Vieira (P), GASGAS, 46 (-77)

9. Tim Apolle (D), Beta, 44 (-79)

10. Eddie KARLSSON (S), Husqvarna, 41 (-82)