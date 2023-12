Campionato del Mondo SuperEnduro, Cracovia: Bolt in testa, Letti migliorato

Billy Bolt ha vinto anche la seconda prova del Campionato del Mondo SuperEnduro a Cracovia, ma non così nettamente come all'inizio della stagione. Manuel Lettenbichler ha mostrato miglioramenti, ma ancora una volta ha mancato il podio.

I migliori piloti di enduro estremo indoor del mondo si sono riuniti a Cracovia, in Polonia, per la seconda prova del Campionato del Mondo SuperEnduro 2023/2024. Sebbene il miglior pilota dell'era attuale, il britannico Billy Bolt, abbia vinto ancora una volta, il suo connazionale Jonny Walker lo ha esaltato ancora di più, vincendo anche una manche.

Dopo che il pilota Husqvarna Factory ha ottenuto ancora una volta i tre punti speciali con il giro più veloce nella Superpole, ha vinto anche la prima manche. Con la partenza più veloce, Bolt ha preso il comando e il suo rivale più forte si è rapidamente posizionato al secondo posto. Un po' a sorpresa, il pilota della Beta è riuscito a rimanere a distanza ravvicinata, apparentemente senza sforzo. Solo quando è iniziato il doppiaggio, Bolt si è staccato e alla fine ha vinto con poco meno di nove secondi.

Il sostituto polacco dell'eroe locale Dominik Olszowy (all'eroe nazionale Taddy Blazusiak è ancora vietato partecipare con una moto elettrica di Stark) era in terza posizione davanti a Manuel Lettenbichler fino a circa metà gara, ma poi ha ceduto per un errore. Il bavarese del team Red Bull KTM Factory Racing non è però riuscito a capitalizzare la situazione, poiché il britannico Will Hoare è stato più veloce di lui alla fine e ha conquistato il terzo posto davanti al tedesco.

Nella manche 2, Walker si è mosso in modo relativamente veloce dalla seconda fila dello schieramento e alla fine ha preso il comando prima della metà della gara. Bolt, invece, ci ha messo troppo tempo. Arrivato insolitamente in ritardo al secondo posto, si è trovato a più di dieci secondi da Walker e non è riuscito ad avvicinarsi. Solo quando il suo connazionale è andato brevemente in crisi, è riuscito a recuperare, ma niente di più. Alla fine, Walker è riuscito a concludere con 0,8 secondi di vantaggio, infliggendo a Bolt la prima sconfitta dopo 14 vittorie di fila. A Riesa, nel gennaio 2023, fu proprio lui a impedire a Bolt di ottenere il massimo dei punti, sempre nella manche centrale della serata. Hoare si è classificato nuovamente terzo, questa volta davanti a Olszowy e "Letti".

Bolt ha organizzato la terza e decisiva manche a suo piacimento e l'ha vinta con oltre 14 secondi, così come il Gran Premio, entrambi davanti a Walker. Ha dichiarato a SPEEDWEEK.com: "La velocità di Jonny era davvero buona oggi. È stato molto vicino a me per molto tempo nella prima manche e ha vinto la seconda. Io sono riuscito a vincere la terza e quindi il Gran Premio, quindi sono contento".

Il pilota Husqvarna ha continuato: "Sono migliorato un po' dall'anno scorso a quest'anno. Faccio meno errori e cado meno spesso. Tuttavia, nella seconda manche ho preso alcune decisioni sbagliate e ho impiegato troppo tempo per arrivare davanti. Ma ho anche imparato di nuovo qualcosa. Ho la Red Plate e un'altra vittoria, tutto sta andando molto bene. Ma il grande obiettivo è il titolo mondiale. Ora mi rilasserò un po' a Natale e mi godrò la vita".

'Mani' si è piazzato terzo dietro a Walker, ma non è bastato per il podio di giornata. Hoare è stato autorizzato a salire dopo la posizione di manche 4, il che significa che, come due settimane prima a Lievin, in Francia, c'è stato un podio tutto britannico con la stessa formazione. Manuel Lettenbichler non era troppo dispiaciuto. "Nel complesso, il risultato va bene. Ho commesso meno errori rispetto alla Francia, il che è stato meglio", ha dichiarato il pilota della KTM in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Sono ancora troppo distante dai due migliori in termini di tempi sul giro. Vediamo cosa succederà nella mia gara di casa a Riesa all'inizio di gennaio".

Per ora, Lettenbichler ha anche bisogno di rilassarsi. "Ora vado in vacanza. Andrò a sciare e mi rilasserò. Soprattutto, non andrò in moto", ha sottolineato il bavarese. "Voglio prendermela comoda, perché quest'anno abbiamo avuto tante cose da fare ed è stato molto stressante. La gente lo sottovaluta. Guadagnare un po' di distanza non è certo una cosa negativa per tornare al meglio nel nuovo anno".

Guardando al futuro, ha detto: "Non vedo l'ora di partecipare alla mia gara di casa. Ma devo continuare a migliorare il più possibile. Soprattutto, il distacco dai primi due non deve più essere così grande come in questo caso. Il mio problema principale è che non riesco a trovare un buon ritmo e non mi sento al 100% a mio agio sulla moto. Devo assolutamente cambiare questa situazione. Buon Natale a tutti i tifosi! Ci vediamo il 6 gennaio a Riesa".

Nella classe juniores, il britannico Ashley Brightmore ha vinto la prima e l'ultima manche e si è piazzato secondo nella seconda, aggiudicandosi la vittoria di giornata. L'ungherese Roland Liszka si è piazzato al secondo posto assoluto, seguito dall'israeliano Suff Sella, il che significa che il podio dei vincitori è stato occupato in egual misura da Lievin e da un altro misto. Milan Schmüser di Tensfeld ha purtroppo dovuto saltare la gara a causa di un infortunio al piede che si era inconsapevolmente procurato in Francia e che gli è stato diagnosticato solo in seguito. Tuttavia, il bronzo mondiale dello scorso anno vuole tornare a Riesa il primo sabato del nuovo anno.

Classifica del Campionato del Mondo Prestige dopo 2 gare su 7:

1° Billy Bolt (GB), Husqvarna, 123

2. Jonny Walker (GB), Beta, 109 (-14)

3° William Hoare (GB), Beta, 82 (-41)

4° Manuel Lettenbichler (D), KTM, 71 (-52)

5° Dominik Olszowy (PL), Rieju, 67 (-56)

6° Alfredo Gomez (E), Rieju, 63 (-60)

7° Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 48 (-75)

8° Diogo Vieira (P), GASGAS, 46 (-77)

9° Tim Apolle (D), Beta, 44 (-79)

10° Eddie KARLSSON (S), Husqvarna, 41 (-82)