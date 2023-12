Campeonato do Mundo de SuperEnduro, Cracóvia: Bolt em primeiro, Letti melhorado

Billy Bolt também venceu a segunda ronda do Campeonato do Mundo de SuperEnduro em Cracóvia, mas não tão claramente como na abertura da época. Manuel Lettenbichler mostrou melhorias, mas mais uma vez não conseguiu subir ao pódio.

Os melhores pilotos de enduro extremo indoor do mundo reuniram-se em Cracóvia, na Polónia, para a segunda ronda do Campeonato do Mundo de SuperEnduro 2023/2024. Apesar de o melhor piloto da atualidade, o britânico Billy Bolt, ter vencido novamente, o seu compatriota Jonny Walker animou-o ainda mais e até venceu uma bateria.

Depois de o piloto da Husqvarna Factory ter marcado mais uma vez os três pontos especiais com a volta mais rápida na Superpole, ele também venceu a primeira bateria. Com o arranque mais rápido, Bolt assumiu a liderança e o seu atual rival mais forte rapidamente se posicionou em segundo lugar. Surpreendentemente, o piloto da Beta conseguiu manter-se a uma distância razoável, aparentemente sem esforço. Só quando as voltas começaram é que Bolt se afastou e acabou por vencer por pouco menos de nove segundos.

O substituto do herói local polaco Dominik Olszowy (o herói nacional Taddy Blazusiak ainda está proibido de participar com uma bicicleta eléctrica da Stark) estava em terceiro lugar, à frente de Manuel Lettenbichler, até meados da corrida, mas depois caiu devido a um erro. No entanto, o bávaro da equipa Red Bull KTM Factory Racing não conseguiu capitalizar esta situação, uma vez que o britânico Will Hoare foi mais rápido do que ele no final e conquistou o terceiro lugar à frente do alemão.

Na Heat 2, Walker avançou relativamente rápido a partir da segunda linha da grelha e acabou por assumir a liderança antes da metade da corrida. Bolt, por outro lado, demorou demasiado tempo. Chegando invulgarmente tarde ao segundo lugar, estava mais de dez segundos atrás de Walker e não conseguia aproximar-se mais. Foi apenas quando o seu compatriota caiu por breves instantes que conseguiu recuperar o atraso, mas nada mais. No final, Walker conseguiu terminar com 0,8 segundos de vantagem, infligindo a primeira derrota de Bolt após 14 vitórias consecutivas. Em Riesa, em janeiro de 2023, foi ele próprio quem impediu pela última vez Bolt de marcar o máximo de pontos, também na prova intermédia da noite. Hoare terminou novamente em terceiro, desta vez à frente de Olszowy e "Letti".

Bolt voltou a organizar a terceira e decisiva manga ao seu gosto e venceu-a com mais de 14 segundos, bem como o Grande Prémio, ambos à frente de Walker. Ele disse ao SPEEDWEEK.com depois: "A velocidade de Jonny foi muito boa hoje. Ele esteve muito perto de mim durante muito tempo na primeira bateria e ganhou a segunda. Eu consegui vencer a terceira e, portanto, o Grande Prémio, por isso estou feliz."

O piloto da Husqvarna continuou: "Melhorei um pouco do ano passado para este ano. Estou a cometer menos erros e a cair com menos frequência. No entanto, tomei algumas decisões erradas na segunda bateria e demorei demasiado tempo a chegar à frente. Mas também aprendi algo de novo com isso. Tenho a placa vermelha e outra vitória, está tudo a correr muito bem. Mas o grande objetivo é o título mundial. Agora vou relaxar um pouco no Natal e aproveitar a vida."

'Mani' terminou em terceiro atrás de Walker, o que ainda não foi suficiente para o pódio do dia. Hoare foi autorizado a subir depois da quarta posição, o que significa que, tal como duas semanas antes em Lievin, França, houve um pódio totalmente britânico com o mesmo alinhamento. Manuel Lettenbichler não ficou muito triste com o facto. "No geral, o resultado é ótimo. Cometi menos erros do que em França, o que foi melhor," disse o piloto da KTM numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Ainda estou muito longe dos dois primeiros em termos de tempos por volta. Vamos ver o que acontece na minha corrida em casa, em Riesa, no início de janeiro."

Para já, Lettenbichler também precisa de relaxar. "Agora vou de férias. Vou esquiar e relaxar. Acima de tudo, não vou andar de mota", sublinha o bávaro. "Quero ir com calma, porque este ano tivemos muito trabalho e foi muito stressante. As pessoas subestimam isso. Ganhar alguma distância não é certamente mau para voltar melhor no novo ano".

Olhando para o futuro, disse: "Já estou ansioso pela minha corrida em casa. Mas tenho de continuar a melhorar tanto quanto possível. Acima de tudo, a diferença para os dois primeiros já não deve ser tão grande como é aqui. O meu principal problema é que não consigo encontrar um bom ritmo e não me sinto 100% confortável na mota. Preciso mesmo de mudar isso. Feliz Natal para todos os fãs! Vemo-nos a 6 de janeiro em Riesa".

No escalão júnior, o britânico Ashley Brightmore venceu a primeira e última bateria e ficou em segundo na segunda, conquistando a vitória do dia. O húngaro Roland Liszka ficou em segundo lugar na geral, seguido do israelita Suff Sella, o que significa que o pódio dos vencedores foi igualmente ocupado por Lievin e, no entanto, por mistos. Infelizmente, Milan Schmüser, de Tensfeld, teve de falhar a corrida devido a uma lesão no pé que, sem saber, sofreu em França e que só foi diagnosticada mais tarde. No entanto, o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo do ano passado quer estar de volta a Riesa no primeiro sábado do novo ano.

Classificação do Campeonato do Mundo Prestige após 2 das 7 regatas:

1º Billy Bolt (GB), Husqvarna, 123

2º Jonny Walker (GB), Beta, 109 (-14)

3º William Hoare (GB), Beta, 82 (-41)

4º Manuel Lettenbichler (D), KTM, 71 (-52)

5º Dominik Olszowy (PL), Rieju, 67 (-56)

6º Alfredo Gomez (E), Rieju, 63 (-60)

7º Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 48 (-75)

8º Diogo Vieira (P), GASGAS, 46 (-77)

9º Tim Apolle (D), Beta, 44 (-79)

10º Eddie KARLSSON (S), Husqvarna, 41 (-82)