Riesa: Walker dio a Billy Bolt su próxima victoria en un GP

El ganador de la tercera prueba del Campeonato del Mundo de SuperEnduro de la temporada 2023/2024 vuelve a ser Billy Bolt. El piloto británico de Husqvarna ganó dos de las tres mangas y terminó segundo en una ocasión, consiguiendo así su 15ª victoria consecutiva en un GP. Sin embargo, tal y como transcurrió la jornada de carreras en Riesa, Sajonia, lo normal es que sólo hubiera terminado segundo en tres ocasiones y, por tanto, también segundo en la clasificación diaria. Pero lo primero es lo primero.

En la calificación del sábado por la tarde, Bolt saltó demasiado corto una vez y se estrelló espectacularmente. Se golpeó tanto la rodilla izquierda que pensó en no participar en la prueba principal. Al final, decidió disputar primero la Superpole, pero después de terminar segundo, por detrás de su rival de toda la vida y compatriota Jonny Walker (Beta), rodó finalmente hasta la puerta de salida para las series.

Al principio lideró la primera manga, pero Walker fue más rápido en la distancia y superó a Bolt. Sin embargo, poco antes del final de la distancia obligatoria de seis minutos más una vuelta, el piloto de Beta se atascó en una piedra y se dobló la palanca del freno de pie, que quedó inutilizable a partir de entonces. Como consecuencia, sus tiempos por vuelta empeoraron y Bolt le adelantó para hacerse con la victoria.

En la manga intermedia, que se inició con la "parrilla invertida", Walker se lanzó al frente más rápido que Bolt. De nuevo condujo hacia una victoria segura y de nuevo el ganador fue Billy Bolt. En esta ocasión, Walker tuvo un "cuelgue" innecesario en un obstáculo cuando iba en cabeza, lo que le sirvió a Bolt la victoria en bandeja de plata.

Walker se adelantó en la tercera manga, pero Bolt volvió a alcanzarle en la fase final. Aunque el segundo puesto le habría bastado para ganar la siguiente eliminatoria, el tricampeón del mundo lo arriesgó todo y tropezó de inmediato. Como resultado, Walker aún consiguió ganar al menos una carrera.

Sin embargo, Billy Bolt volvió a subir al final al escalón más alto del podio, y declaró más tarde: "Subir a lo más alto del podio esta noche supera mis expectativas. Era una pista difícil, pero intenté conducir con la mayor paciencia posible. Ganar la primera carrera fue genial y me dio la motivación para seguir empujando en cada carrera. Ganar dos de tres carreras y la general es fantástico para el campeonato. El plan ahora es hacer un chequeo y estar listo para la cuarta carrera en Rumanía".

Cuando se le preguntó por su desenfrenada voluntad de ganar en la tercera manga, a pesar de las circunstancias, declaró a SPEEDWEEK.com: "Estoy luchando por el campeonato del mundo, así que cada punto puede ser importante al final. En ese momento me sentí con fuerzas para intentarlo. Siempre quiero ganar. Ahora ha terminado la noche y me iré a dormir muy rápido, porque ha sido un trabajo duro. Pero con el resultado, el esfuerzo ha merecido la pena".

El segundo clasificado, Jonny Walker, concluyó: "Me sentía bien y tenía buen ritmo. Pero siempre estaba bastante cansado al final de la carrera y cometí demasiados errores. La tarde podría haber sido muy buena, pero en general ha sido una mierda. No está bien acabar segundo cuando podrías haber acabado primero. Al final, sin embargo, me alegro de haber podido seguir el ritmo de Billy otra vez y molestarle un poco. Pero tengo que decir que Billy tiene una verdadera moto de fábrica y está bastante bien probada. Yo sólo tengo una moto de serie. Pero ese es mi problema. En general, estoy contento con mi situación".

Manuel Lettenbichler terminó tercero en la jornada, subiendo finalmente al podio por primera vez en la tercera carrera tras su regreso al SuperEnduro, en el que cambió la KTM de cuatro tiempos por la de dos tiempos con la que estaba familiarizado desde el Hard Enduro. Sin embargo, estaba bastante disgustado tras sus puestos 4, 3 y 5 en las mangas, lo que explicaba así: "El resultado es bueno, pero no estoy satisfecho con la forma en que he pilotado. Simplemente cometí demasiados errores, pero en parte también fue culpa de unos rivales demasiado motivados. Pero no quiero hacer más comentarios al respecto".

No obstante, el bávaro del equipo Red Bull KTM Factory Racing se mostró encantado con su carrera de casa. "El ambiente en el pabellón volvió a ser realmente mega. Por eso ha sido tan divertido pilotar aquí. El apoyo de los aficionados es realmente increíble. Así es como te imaginas una carrera en casa", resumió.

Tim Apolle tenía motivos para estar contento. El subcampeón alemán de la categoría Prestige terminó 8º, 4º y 8º de nuevo, y la carrera del ecuador de la carrera, en particular, todavía le molestaba horas más tarde en la fiesta posterior a la carrera. "Gané la salida desde la primera fila e incluso pude liderar algunas vueltas después. Nunca lo había hecho antes en la categoría grande y, obviamente, fue una sensación fantástica", dijo, describiendo su momento más feliz de la noche y alabando al mismo tiempo a los aficionados: "Los espectadores eran anormales. Estuvieron gritando todo el tiempo y yo no paraba de oír mi nombre. Fue una experiencia increíble".

En la pequeña categoría del Campeonato del Mundo Juniro, el israelí Suff Sella se llevó la victoria del día con un segundo puesto y dos victorias en las mangas. El británico Ashton Brightmore, que había viajado a la prueba como líder del Campeonato del Mundo, fue segundo, con un primer, un tercer y un segundo puesto. Tras su descanso por lesión, Milan Schmüser, del norte de Alemania, logró los puestos 3, 4 y 3, lo que le situó por cuarta vez consecutiva en el podio de Riesa. Y lo hizo a pesar de sufrir una dolorosa y grave contusión en la muñeca en la segunda manga. Quiere saber más en los próximos días. "Mi cuerpo no se encuentra muy bien en estos momentos, pero sin duda ha merecido la pena delante de estos fantásticos aficionados. He conseguido mi objetivo porque quería terminar en el podio", resumió tras su calvario.

Clasificación del Campeonato del Mundo de Prestigio tras 3 de 7 carreras:

1. Billy Bolt (GB), Husqvarna, 182

2º Jonny Walker (GB), Beta, 166 (-16)

3º William Hoare (GB), Beta, 117 (-65)

4º Manuel Lettenbichler (D), KTM, 110 (-72)

5º Dominik Olszowy (PL), Rieju, 95 (-87)

6º Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 85 (-97)

7º Tim Apolle (D), Beta, 73 (-109)

8º Diogo Vieira (P), GASGAS, 70 (-112)

9º Eddie KARLSSON (S), Husqvarna, 69 (-113)

10º Alfredo Gomez (E), Rieju, 63 (-119)