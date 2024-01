Riesa : Walker a offert une nouvelle victoire de GP à Billy Bolt

Le vainqueur de la troisième manche du championnat du monde de SuperEnduro de la saison 2023/2024 est à nouveau Billy Bolt. Le pilote britannique Husqvarna a remporté deux des trois manches et s'est classé une fois deuxième, remportant ainsi son 15e GP consécutif. Au vu de la manière dont s'est déroulée la journée de course à Riesa, en Saxe, il n'aurait normalement terminé que trois fois deuxième et donc également deuxième au classement du jour. Mais reprenons les choses dans l'ordre.

Lors des essais chronométrés du samedi après-midi, Bolt a fait un saut trop court et a chuté de manière spectaculaire. Il s'est alors cogné le genou gauche si violemment qu'il a envisagé de renoncer à l'épreuve principale. Il a finalement décidé de participer à la superpole, mais après avoir terminé deuxième derrière son rival de toujours et compatriote Jonny Walker (Beta), il s'est finalement présenté à la grille de départ pour les heats.

Il a d'abord mené la première manche, mais Walker s'est montré plus rapide sur la distance et a supplanté Bolt. Peu avant la fin de la distance obligatoire de six minutes plus un tour, le pilote Beta s'est cependant accroché à une pierre et a tordu son levier de frein à pied, qui est désormais inutilisable. Ses temps au tour se sont donc dégradés et Bolt l'a dépassé pour remporter la victoire.

Dans la manche du milieu, qui a débuté avec la "grille inversée", Walker s'est précipité en tête plus rapidement que Bolt. Il s'est à nouveau dirigé vers une victoire certaine et le vainqueur était à nouveau Billy Bolt. Cette fois-ci, Walker, qui était en tête, a eu un "accrochage" inutile à un obstacle, ce qui lui a permis d'offrir la victoire à Bolt sur un plateau d'argent.

Dans la troisième manche, Walker a mené très tôt, mais Bolt l'a rattrapé dans la phase finale. Bien qu'une deuxième place lui aurait suffi pour remporter la prochaine journée, le triple champion du monde a tout risqué et a rapidement trébuché. Walker a donc réussi à remporter au moins une course.

Mais c'est Billy Bolt qui est monté sur la plus haute marche du podium, comme il l'a déclaré plus tard : "Monter sur la plus haute marche du podium ce soir dépasse mes attentes. C'était un circuit difficile, mais j'ai essayé de conduire aussi patiemment que je le pouvais. La victoire dans la première course a été formidable et m'a donné la motivation de continuer à pousser dans chaque course. Gagner deux courses sur trois et remporter le classement général, c'est formidable pour le championnat. L'idée est maintenant de faire un check-up et d'être prêt pour la quatrième course en Roumanie".

Interrogé sur sa volonté farouche de gagner dans la troisième manche, malgré les circonstances, il a déclaré à SPEEDWEEK.com : "Je me bats pour le championnat du monde, alors chaque point peut être important à la fin. Je me suis senti assez fort à ce moment-là pour essayer. Je veux toujours gagner. Maintenant, la soirée est terminée et je vais aller me coucher très vite, car cela a été un travail difficile. Mais avec le résultat, ça en valait la peine".

Le deuxième, Jonny Walker, a conclu : "Je me sentais bien et j'avais un bon rythme. Mais en fin de course, j'étais toujours assez fatigué et j'ai simplement fait quelques erreurs de trop. La soirée aurait pu être très bonne, mais au final, c'était de la merde. Ce n'est pas bon de finir deuxième alors que l'on aurait pu être premier. Mais au final, je suis content d'avoir pu à nouveau rivaliser avec Billy et l'embêter un peu. Mais je dois dire que Billy a une vraie moto d'usine et qu'elle est plutôt bien rodée. Moi, je n'ai qu'une moto standard. Mais c'est mon problème. Mais dans l'ensemble, je suis heureux de ma situation".

Manuel Lettenbichler a terminé troisième de la journée, montant enfin pour la première fois sur le podium lors de la troisième course après son retour en Super Enduro, où il est passé de la KTM quatre temps à la KTM deux temps qu'il connaissait bien pour l'avoir utilisée en Hard Enduro. Il était néanmoins assez énervé après ses 4e, 3e et 5e places aux manches, ce qu'il a expliqué ainsi : "Le résultat est bon, mais je ne suis pas satisfait de la manière dont j'ai conduit. J'ai tout simplement commis trop d'erreurs personnelles, mais c'était aussi en partie dû à des concurrents surmotivés. Mais je ne veux pas commenter cela plus avant".

Le Bavarois de l'équipe Red Bull KTM Factory Racing a néanmoins été séduit par sa course à domicile. "L'ambiance dans la salle était à nouveau vraiment méga. C'était donc un grand plaisir de rouler ici. Le soutien des fans est vraiment incroyable. C'est comme ça qu'on s'imagine une course à domicile", résume-t-il.

Tim Apolle avait de bonnes raisons de se réjouir. Le deuxième champion d'Allemagne de la catégorie Prestige s'est classé 8e, 4e et encore 8e, et le heat du milieu lui collait encore à la peau quelques heures plus tard lors de la fête d'après-course. "J'ai gagné le départ depuis la première ligne et j'ai même pu mener quelques tours par la suite. Je n'avais encore jamais fait ça dans la grande catégorie et c'était bien sûr un sentiment vraiment génial", a-t-il décrit son moment le plus heureux de la soirée, tout en rendant hommage aux fans : "Les spectateurs étaient anormaux. Ils ont crié tout le temps et j'ai entendu mon nom à plusieurs reprises. C'était une expérience géniale".

Dans la petite classe de championnat du monde Juniro, l'Israélien Suff Sella a remporté la victoire du jour avec une deuxième place et ensuite deux victoires de heat. Le Britannique Ashton Brightmore, qui s'était déplacé en tant que leader du championnat du monde, a pris la deuxième place. Le Nord-Allemand Milan Schmüser, de retour de blessure, a réussi à se hisser aux 3e, 4e et 3e places, ce qui lui a permis de monter sur le podium pour la quatrième fois consécutive à Riesa. Et ce, bien qu'il se soit fait une forte et douloureuse contusion du poignet lors de la deuxième manche. Il veut se faire examiner plus précisément dans les prochains jours. "Mon corps ne va pas très bien en ce moment, mais cela valait vraiment la peine devant ces supers fans. J'ai atteint mon objectif, car je voulais monter sur le podium", a-t-il résumé après son périple.

Classement du championnat du monde Prestige après 3 des 7 manches :

1. Billy Bolt (GB), Husqvarna, 182

2. Jonny Walker (GB), Beta, 166 (-16)

3. William Hoare (GB), Beta, 117 (-65)

4. Manuel Lettenbichler (D), KTM, 110 (-72)

5. Dominik Olszowy (PL), Rieju, 95 (-87)

6. Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 85 (-97)

7. Tim Apolle (D), Beta, 73 (-109)

8. Diogo Vieira (P), GASGAS, 70 (-112)

9. Eddie KARLSSON (S), Husqvarna, 69 (-113)

10. Alfredo Gomez (E), Rieju, 63 (-119)