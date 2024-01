Riesa: Walker ha regalato a Billy Bolt la sua prossima vittoria in un GP

Il vincitore della terza prova del Campionato Mondiale SuperEnduro della stagione 2023/2024 è ancora una volta Billy Bolt. Il pilota britannico della Husqvarna ha vinto due manche su tre ed è arrivato secondo una volta, conquistando la sua 15a vittoria di fila nel GP. Tuttavia, per come è andata la giornata di gara a Riesa, in Sassonia, normalmente sarebbe arrivato solo tre volte secondo e quindi anche secondo nella classifica di giornata. Ma prima di tutto.

Nelle qualifiche di sabato pomeriggio, Bolt ha saltato una volta troppo corto e si è schiantato in modo spettacolare. Ha sbattuto il ginocchio sinistro in modo così grave che ha preso in considerazione l'idea di saltare l'evento principale. Alla fine ha deciso di disputare prima la Superpole, ma dopo essere arrivato secondo dietro al suo rivale di sempre e connazionale Jonny Walker (Beta), si è finalmente presentato al cancelletto di partenza per le manche.

Inizialmente ha condotto la prima manche, ma Walker è stato più veloce sulla distanza e ha superato Bolt. Tuttavia, poco prima della fine della distanza obbligatoria di sei minuti più un giro, il pilota della Beta è rimasto incastrato in una pietra e ha piegato la leva del freno a pedale, che da quel momento in poi è stata inutilizzabile. Di conseguenza, i suoi tempi sul giro sono peggiorati e Bolt lo ha superato per aggiudicarsi la vittoria.

Nella manche centrale, partita con la "griglia invertita", Walker si è precipitato in testa più velocemente di Bolt. Anche in questo caso ha guidato verso una vittoria sicura e ancora una volta il vincitore è stato Billy Bolt. Questa volta, Walker ha avuto un inutile "blocco" a un ostacolo mentre era in testa, consegnando personalmente a Bolt la vittoria di manche su un piatto d'argento.

Walker ha preso un vantaggio iniziale nella terza manche, ma Bolt ha recuperato nella fase finale. Anche se il secondo posto gli sarebbe bastato per vincere la manche successiva, il tre volte campione del mondo ha rischiato il tutto per tutto e ha subito inciampato. Di conseguenza, Walker è riuscito comunque a vincere almeno una gara.

Tuttavia, Billy Bolt è salito ancora una volta sul gradino più alto del podio e ha dichiarato: "Salire sul gradino più alto del podio stasera va oltre le mie aspettative. Era una pista difficile, ma ho cercato di guidare con la massima pazienza possibile. Vincere la prima gara è stato fantastico e mi ha dato la motivazione per continuare a spingere in ogni gara. Vincere due gare su tre e conquistare la vittoria assoluta è un'ottima cosa per il campionato. Il piano ora è di fare un check-up e di essere pronto per la quarta gara in Romania".

Quando gli è stato chiesto della sua sfrenata volontà di vincere nella terza manche, nonostante le circostanze, ha detto a SPEEDWEEK.com: "Sto lottando per il campionato del mondo, quindi ogni punto può essere importante alla fine. In quel momento mi sentivo abbastanza forte per provarci. Voglio sempre vincere. Ora la serata è finita e andrò a dormire molto presto, perché è stato un lavoro duro. Ma con il risultato ottenuto, ne è valsa la pena".

Il secondo classificato Jonny Walker ha concluso: "Mi sentivo bene e avevo un buon ritmo. Ma alla fine della gara ero sempre piuttosto stanco e ho commesso qualche errore di troppo. La serata poteva essere molto buona, ma tutto sommato è stata una merda. Non è bello arrivare secondi quando si poteva arrivare primi. Alla fine, però, sono contento di essere riuscito a tenere di nuovo il passo di Billy e a dargli un po' di fastidio. Ma devo dire che Billy ha una vera moto di serie ed è piuttosto ben collaudata. Io ho solo una moto standard. Ma questo è un problema mio. Nel complesso, però, sono contento della mia situazione".

Manuel Lettenbichler si è classificato terzo, salendo finalmente sul podio per la prima volta nella terza gara dopo il suo ritorno nel SuperEnduro, in cui è passato dalla KTM a quattro tempi a quella a due tempi che conosceva bene dall'Hard Enduro. Tuttavia, era piuttosto arrabbiato dopo i suoi piazzamenti di manche 4, 3 e 5, che ha spiegato così: "Il risultato è buono, ma non sono soddisfatto di come ho guidato. Ho semplicemente commesso troppi errori, ma in parte è stato anche merito di avversari troppo motivati. Ma non voglio commentare ulteriormente".

Tuttavia, il bavarese del team Red Bull KTM Factory Racing si è detto soddisfatto della sua gara di casa. "L'atmosfera nel padiglione era davvero mega anche questa volta. Per questo è stato molto divertente correre qui. Il supporto dei tifosi è davvero incredibile. È così che ci si immagina una gara di casa", ha riassunto.

Tim Apolle aveva motivo di essere felice. Il secondo campione tedesco della classe Prestige si è piazzato all'8°, al 4° e all'8° posto, con la manche centrale in particolare che gli è rimasta impressa ore dopo il party post-gara. "Ho vinto la partenza dalla prima fila e sono stato anche in grado di guidare per alcuni giri. Non l'avevo mai fatto prima nella classe maggiore e ovviamente è stata una sensazione davvero fantastica", ha detto, descrivendo il suo momento più felice della serata e allo stesso tempo elogiando i tifosi: "Il pubblico è stato anormale. Hanno urlato per tutto il tempo e continuavo a sentire il mio nome. È stata un'esperienza fantastica".

Nella piccola classe del Campionato del Mondo Juniro, l'israeliano Suff Sella ha conquistato la vittoria di giornata con un secondo posto e due vittorie di manche. Il britannico Ashton Brightmore, che si era presentato all'evento come leader del Campionato del Mondo, è arrivato secondo, conquistando il primo, il terzo e il secondo posto. Dopo la pausa per infortunio, Milan Schmüser, proveniente dalla Germania settentrionale, ha ottenuto i piazzamenti 3, 4 e 3, che lo hanno portato sul terzo gradino del podio a Riesa per la quarta volta consecutiva. E lo ha fatto nonostante una dolorosa e grave contusione al polso nella seconda manche. Vuole saperne di più nei prossimi giorni. "Il mio corpo non si sente molto bene in questo momento, ma ne è valsa la pena davanti a questi fantastici fan. Ho raggiunto il mio obiettivo perché volevo finire sul podio", ha riassunto dopo la sua prova.

Classifica del Campionato del mondo Prestige dopo 3 gare su 7:

1° Billy Bolt (GB), Husqvarna, 182

2. Jonny Walker (GB), Beta, 166 (-16)

3° William Hoare (GB), Beta, 117 (-65)

4° Manuel Lettenbichler (D), KTM, 110 (-72)

5° Dominik Olszowy (PL), Rieju, 95 (-87)

6° Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 85 (-97)

7° Tim Apolle (D), Beta, 73 (-109)

8° Diogo Vieira (P), GASGAS, 70 (-112)

9° Eddie KARLSSON (S), Husqvarna, 69 (-113)

10° Alfredo Gomez (E), Rieju, 63 (-119)