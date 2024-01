Riesa: Walker deu a Billy Bolt a sua próxima vitória num GP

O vencedor da terceira ronda do Campeonato do Mundo de SuperEnduro da época 2023/2024 é, mais uma vez, Billy Bolt. O piloto britânico da Husqvarna venceu duas das três mangas e terminou em segundo uma vez, conquistando a sua 15ª vitória consecutiva no GP. No entanto, da forma como decorreu o dia de corrida em Riesa, na Saxónia, ele normalmente só teria terminado em segundo três vezes e, portanto, também em segundo na classificação diária. Mas primeiro as coisas mais importantes.

Na qualificação, no sábado à tarde, Bolt saltou uma vez demasiado curto e caiu de forma espetacular. A pancada no joelho esquerdo foi tão forte que Bolt pensou em não participar na prova principal. No final, decidiu disputar primeiro a superpole, mas depois de terminar em segundo lugar, atrás do seu rival de longa data e compatriota Jonny Walker (Beta), acabou por ir para a porta de partida para as mangas.

Inicialmente liderou a primeira bateria, mas Walker foi mais rápido na distância e ultrapassou Bolt. No entanto, pouco antes do final da distância obrigatória de seis minutos mais uma volta, o piloto da Beta ficou preso numa pedra e entortou a alavanca do travão de pé, que ficou inutilizável a partir daí. Como resultado, os seus tempos de volta deterioraram-se e Bolt ultrapassou-o para conquistar a vitória.

Na bateria do meio, que foi iniciada com a "grelha invertida", Walker correu para a frente mais rápido do que Bolt. Mais uma vez, conduziu em direção a uma vitória segura e, mais uma vez, o vencedor foi Billy Bolt. Desta vez, Walker teve uma "paragem" desnecessária num obstáculo quando estava na liderança, entregando pessoalmente a Bolt a vitória da eliminatória numa bandeja de prata.

Walker assumiu a liderança na terceira bateria, mas Bolt alcançou-o novamente na fase final. Apesar de o segundo lugar ser suficiente para vencer a eliminatória seguinte, o tricampeão mundial arriscou tudo e tropeçou logo de seguida. Como resultado, Walker ainda conseguiu vencer pelo menos uma corrida.

No entanto, Billy Bolt voltou a subir ao degrau mais alto do pódio no final, dizendo mais tarde: "Estar no degrau mais alto do pódio esta noite ultrapassa as minhas expectativas. Era uma pista difícil, mas tentei conduzir o mais pacientemente possível. Ganhar a primeira corrida foi ótimo e deu-me motivação para continuar a esforçar-me em todas as corridas. Ganhar duas das três corridas e obter a vitória geral é ótimo para o campeonato. O plano agora é fazer um check-up e estar pronto para a quarta corrida na Roménia."

Quando questionado sobre a sua vontade desenfreada de vencer na terceira bateria, apesar das circunstâncias, disse ao SPEEDWEEK.com: "Estou a lutar pelo campeonato do mundo, por isso todos os pontos podem ser importantes no final. Naquele momento, senti-me suficientemente forte para tentar. Quero sempre ganhar. Agora a noite acabou e vou dormir muito depressa, porque foi um trabalho duro. Mas com o resultado, valeu a pena o esforço".

O segundo classificado, Jonny Walker, concluiu: "Senti-me bem e tive um bom ritmo. Mas estava sempre muito cansado no final da corrida e cometi demasiados erros. A noite podia ter sido muito boa, mas no geral foi uma merda. Não é bom terminar em segundo lugar quando se podia ter terminado em primeiro. No final, no entanto, estou contente por ter conseguido acompanhar o Billy novamente e irritá-lo um pouco. Mas tenho de dizer que o Billy tem uma verdadeira mota de fábrica e que está muito bem testada. Eu só tenho uma mota normal. Mas esse é o meu problema. No geral, estou contente com a minha situação".

Manuel Lettenbichler terminou em terceiro no dia, conseguindo finalmente subir ao pódio pela primeira vez na terceira corrida após o seu regresso ao SuperEnduro, em que trocou a KTM a quatro tempos pela KTM a dois tempos que já conhecia do Hard Enduro. No entanto, ficou bastante aborrecido com os seus lugares 4, 3 e 5, o que explicou da seguinte forma: "O resultado é bom, mas não estou satisfeito com a forma como corri. Eu próprio cometi demasiados erros, mas em parte também se deveu a rivais demasiado motivados. Mas não quero fazer mais comentários sobre isso".

No entanto, o bávaro da equipa Red Bull KTM Factory Racing estava muito satisfeito com a sua corrida em casa. "A atmosfera no pavilhão estava realmente mega novamente. É por isso que foi tão divertido correr aqui. O apoio dos fãs é realmente incrível. É assim que imaginamos uma corrida em casa", resumiu.

Tim Apolle tinha razões para estar feliz. O segundo campeão alemão na classe de topo Prestige terminou em 8º, 4º e 8º novamente, com a média de calor em particular ainda a afetar a sua pele horas depois na festa pós-corrida. "Ganhei a partida na primeira linha e consegui mesmo liderar algumas voltas depois disso. Nunca o tinha feito antes na classe principal e foi obviamente uma sensação muito boa", disse ele, descrevendo o seu momento mais feliz da noite e, ao mesmo tempo, elogiando os fãs: "Os espectadores foram anormais. Estavam a gritar o tempo todo e eu estava sempre a ouvir o meu nome. Foi uma experiência espetacular".

Na pequena classe Juniro do Campeonato do Mundo, o israelita Suff Sella conquistou a vitória do dia com um segundo lugar e duas vitórias nas eliminatórias. O britânico Ashton Brightmore, que viajou para o evento como líder do Campeonato do Mundo, ficou em segundo lugar, com um primeiro, um terceiro e um segundo lugares. Após a pausa por lesão, Milan Schmüser, do norte da Alemanha, conseguiu os lugares 3, 4 e 3, o que o colocou no terceiro lugar do pódio em Riesa pela quarta vez consecutiva. E fê-lo apesar de ter sofrido uma contusão dolorosa e grave no pulso na segunda corrida. Ele quer saber mais nos próximos dias. "O meu corpo não está a sentir-se muito bem neste momento, mas valeu a pena estar em frente a estes fantásticos fãs. Atingi o meu objetivo porque queria terminar no pódio", resumiu após a sua prova.

Classificação do Campeonato do Mundo Prestige após 3 das 7 corridas:

1º Billy Bolt (GB), Husqvarna, 182

2º Jonny Walker (GB), Beta, 166 (-16)

3º William Hoare (GB), Beta, 117 (-65)

4º Manuel Lettenbichler (D), KTM, 110 (-72)

5º Dominik Olszowy (PL), Rieju, 95 (-87)

6º Mitchell Brightmore (GB), GASGAS, 85 (-97)

7º Tim Apolle (D), Beta, 73 (-109)

8º Diogo Vieira (P), GASGAS, 70 (-112)

9º Eddie KARLSSON (S), Husqvarna, 69 (-113)

10º Alfredo Gomez (E), Rieju, 63 (-119)